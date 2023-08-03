В Москве установят арт-объект «Это не главное» – автомат, который будет каждые 30 минут сжигать купюру в 5000 рублей

В Москве неподалёку от парка «Зарядье» появится уникальный арт-объект под названием «Это не главное». Он представляет собой автомат, который каждые 30 минут будет сжигать купюру номиналом в 5000 рублей под стеклянным ветрозащитным колпаком.

Цель объекта – напомнить людям о том, что деньги не должны быть главной целью и приоритетом в жизни. Есть вещи, достойные большего внимания – искусство, семья, спорт, благотворительность.

Автомат уже сконструирован одной из московских компаний и проходит тестирование. В нём купюра будет медленно проезжать через четыре детектора, которые гарантируют её подлинность и подсветят скрытые водяные знаки. Затем устройство подожжёт её с двух сторон газовыми горелками. Когда банкнота сгорит, её пепел будет автоматически втянут в систему вентиляции и развеян в воздухе, а на «конвейер» пойдёт следующая. Аппарат будет работать круглосуточно.

– Сумма, сгорающая за день, конечно будет символической, предлагалось и каждые 10 минут сжигать, и не 5 тысяч рублей, а 100 долларов… Но мы остановились всё-таки на более скромном варианте, потому что цель проекта – не эпатировать людей, а напомнить им о подлинных ценностях, – говорит один из кураторов проекта. – Нельзя бесконечно гнаться за деньгами, иногда надо уделять время простым радостям и отдыху: заняться написанием пьесы, например, или улететь на море на неделю-другую. Самому нарисовать флигель для загородного дома или отправиться на охоту, сплавиться по реке или устроить семье круиз на яхте. Жизнь не сводится к бесконечному зарабатыванию денег, мир разнообразен и прекрасен – вот, о чём этот арт-объект.

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