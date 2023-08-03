Нутрициолог Строков: эти 3 продукта считают полезными, но это не так

Многие стремятся питаться здоровой пищей, чтобы поддерживать свою форму и здоровье. Однако пищевая промышленность не всегда идет на встречу потребностям и рекламирует продукты, как более полезные, чем они есть на самом деле.

Эксперт утверждает, что некоторые продукты хоть и кажутся полезными, в результате обработки становятся вредными для здоровья. Врач-нутрициолог Игорь Строков подчеркивает, что химические процессы и искусственные добавки могут уничтожить все полезные микроэлементы

Особенно актуально это в отношении веганских альтернатив мясу, которые стараются максимально имитировать вкус и текстуру животных продуктов. Для этого промышленные производители добавляют в большом количестве искусственные ароматизаторы и связующие вещества. Важно тщательно проверять список ингредиентов, чтобы избежать нежелательных добавок.

Еще одной ловушкой для здорового питания стали так называемые “легкие” продукты, которые рекламируются с меньшим содержанием жира, сахара и калорий. Однако для снижения калорийности производители часто добавляют нездоровые жиры или заменители сахара с нулевым содержанием калорий.

Даже такой на первый взгляд полезный гарнир, как белый рис, имеет свои тайные опасности. В белых зернах остаются лишь сложные углеводы, не оказывающие значительного влияния на уровень сахара в крови и дающие чувство сытости. Однако многие витамины и минералы содержатся в тонкой оболочке, которая удаляется из белого риса, лишая его ценных питательных веществ. Коричневый рис считается лучшим выбором, так как обладает большим содержанием питательных веществ и клетчатки.