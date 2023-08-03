 

Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте

03.08.2023, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский шоу-бизнес прощается с потрясающей актрисой, человеком широкой души, который окутывал теплом и позитивом все живое. Скончалась еще одна эпохальная дива советского кинематографа, впереди похороны. Ирина Мирошниченко была яркой искоркой, сияющей даже во мраке ночи, а ее ослепительная улыбка никого не могла никого оставить равнодушным.

Раскрыты обстоятельства траурной церемонии. Она состоится 7 августа. Начало пройдет в
Московском художественном театре имени А.П. Чехова, где артистка верой и правдой служила около 60 лет. Планируемое время сбора — 11:00 мск.

По завершении прощания состоятся похороны Ирины Мирошниченко на Троекуровском кладбище. Могила народной артистки РСФСР будет в сакральном с точки зрения метафизики месте, ведь именно на этом погосте сконцентрированы захоронения гениальных творцов отечественного искусства.

Ирина Мирошниченко найдет последний приют рядом с выдающимися коллегами, которые навсегда вошли в историю российской эстрады и кинематографа.
Их могилы — больше, чем просто памятные объекты для ритуального поклонения.

На Троекуровском кладбище покоятся Любовь Полищук, Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Юлия Началова, Борис Моисеев, Владислав Галкин и многие другие уникальные деятели культуры. Скоро к ним присоединится несравненная Ирина Мирошниченко.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Три развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко

03.08 / “Прощай, сестра”: коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко

03.08 / Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство

03.08 / Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

03.08 / Какие мастер-классы пройдут в рамках Московского урбанистического форума в “Лужниках”

03.08 / На Московском урбанфоруме в “Лужниках” покажут аудиовизуальный перформанс “Город для каждого”

03.08 / Швецией правит «мафия», которая ведёт страну в неправильном направлении

03.08 / С 2011 году в столице отреставрировали более 2000 исторических зданий – Собянин

03.08 / Мир будет ещё больше зависеть от Москвы — Нигер, главный поставщик урана в Европу, клонится к российской орбите

03.08 / В США растёт число смертей от алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика