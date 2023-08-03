 

«Дочери перед приговором попрощались с отцом»

03.08.2023, 16:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Предприниматель и многодетный отец Дмитрий Скурихин приговорен к полутора годам лишения свободы за слова и мысли.


Дмитрий Скурихин (справа) с адвокатом Дмитрием Герасимовым в зале суда. Фото: Валентина Никитченко

Предприниматель и активист из села Русско-Высоцкое (Ломоносовский район Ленинградской области), отец пятерых детей 48-летний Дмитрий Скурихин ближайшие полтора года проведет в колонии общего режима. Такое решение вынес сегодня судья Ломоносовского райсуда Андрей Шибаков, признав мужчину виновным в «повторной дискредитации Вооруженных Сил РФ» (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Как уже рассказывала «Новая», сельскому активисту Скурихину вменили в вину размещение двух плакатов на здании принадлежащего ему магазина в Русско-Высоцком. В августе прошлого года он вывесил здесь баннер с текстом: «Русское общество, очнись! (…)». А 24 февраля этого года предприниматель встал у своего магазина на колени с плакатом «Прости Украина». Свою вину Дмитрий не признал ни в ходе следствия, ни в суде. Он убежден, что имел законное право на выражение своей гражданской позиции, а российскую армию ни в коей мере не дискредитировал (отметим, что в словах «Прости Украина» дискредитирующих признаков не нашли и привлеченные следствием эксперты).

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА ДМИТРИЯ СКУРИХИНА

«Я реализовал свое право на свободу слова, свою свободу назвать черное черным, а белое белым, — сказал Дмитрий Скурихин 3 августа перед вынесением приговора, выступая в суде с последним словом. — Обсуждение моих плакатов должно происходить не в суде, а где-нибудь в прямом эфире СМИ (…). А судом являлось бы наше общество. Пусть бы оно посмотрело обсуждение этой проблемы двумя сторонами — той стороной (власти) и моей (гражданина). Взвесило доводы. Разобралось: а в правильном ли направлении мы идем или летим на всех парах под откос?

Но я осознаю, — отметил обвиняемый, — что сейчас у нас в стране приняты такие законы. По этим законам я должен жить, а меня должны судить. Я считаю, что эти законы противоречат Конституции нашей страны, позволяя правоохранительным органам предъявлять мне претензии за честно высказанное мнение. (…) И жизнь подтвердит мою правоту».

В прениях 27 июля гособвинение в лице прокурора Ломоносовского района Сергея Филичева запрашивало для Скурихина два с половиной года реального лишения свободы. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого. Судья не смог вынести решение сразу, сообщив, что ему «нужно время подумать».

Как сказал «Новой» адвокат Дмитрия Скурихина Дмитрий Герасимов, вынесенный Ломоносовским районным судом приговор в ближайшее время будет обжалован в вышестоящей инстанции. По словам супруги подсудимого Татьяны Скурихиной, у Димы не тот характер, чтобы так легко согласиться с несправедливым решением. Еще Татьяна рассказала «Новой», что перед вынесением приговора дочери на всякий случай попрощались с отцом.

Нина Петлянова,
соб. корр. «Новой газеты»,
Петербург

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Мнение: Пропаганда в Википедии, снижение кредитного рейтинга США и побегут ли с Запада

03.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Сотрудник Минприроды получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины.

03.08 / Скандалы: Беззащитная Рублёвка

03.08 / Маск позволил верифицированным пользователям Twitter скачивать видео из постов

03.08 / Создателем куклы Барби оказался Адольф Гитлер

03.08 / Сергей Миронов призвал депутатов ГД укреплять политические позиции РФ в Африке вместе с ЧВК “Вагнер”

03.08 / Скандалы: Неприкасаемые

03.08 / Илон Маск анонсировал разговор с главой Apple Тимом Куком о переменах в App Store

03.08 / Минфин предложил зафиксировать единую ставку пошлины на удобрения в 8%

03.08 / Семьи чиновников с двумя детьми будут считаться многодетными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика