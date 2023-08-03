«Дочери перед приговором попрощались с отцом»

Предприниматель и многодетный отец Дмитрий Скурихин приговорен к полутора годам лишения свободы за слова и мысли.



Дмитрий Скурихин (справа) с адвокатом Дмитрием Герасимовым в зале суда. Фото: Валентина Никитченко

Предприниматель и активист из села Русско-Высоцкое (Ломоносовский район Ленинградской области), отец пятерых детей 48-летний Дмитрий Скурихин ближайшие полтора года проведет в колонии общего режима. Такое решение вынес сегодня судья Ломоносовского райсуда Андрей Шибаков, признав мужчину виновным в «повторной дискредитации Вооруженных Сил РФ» (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Как уже рассказывала «Новая», сельскому активисту Скурихину вменили в вину размещение двух плакатов на здании принадлежащего ему магазина в Русско-Высоцком. В августе прошлого года он вывесил здесь баннер с текстом: «Русское общество, очнись! (…)». А 24 февраля этого года предприниматель встал у своего магазина на колени с плакатом «Прости Украина». Свою вину Дмитрий не признал ни в ходе следствия, ни в суде. Он убежден, что имел законное право на выражение своей гражданской позиции, а российскую армию ни в коей мере не дискредитировал (отметим, что в словах «Прости Украина» дискредитирующих признаков не нашли и привлеченные следствием эксперты).

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА ДМИТРИЯ СКУРИХИНА

«Я реализовал свое право на свободу слова, свою свободу назвать черное черным, а белое белым, — сказал Дмитрий Скурихин 3 августа перед вынесением приговора, выступая в суде с последним словом. — Обсуждение моих плакатов должно происходить не в суде, а где-нибудь в прямом эфире СМИ (…). А судом являлось бы наше общество. Пусть бы оно посмотрело обсуждение этой проблемы двумя сторонами — той стороной (власти) и моей (гражданина). Взвесило доводы. Разобралось: а в правильном ли направлении мы идем или летим на всех парах под откос?

Но я осознаю, — отметил обвиняемый, — что сейчас у нас в стране приняты такие законы. По этим законам я должен жить, а меня должны судить. Я считаю, что эти законы противоречат Конституции нашей страны, позволяя правоохранительным органам предъявлять мне претензии за честно высказанное мнение. (…) И жизнь подтвердит мою правоту».

В прениях 27 июля гособвинение в лице прокурора Ломоносовского района Сергея Филичева запрашивало для Скурихина два с половиной года реального лишения свободы. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого. Судья не смог вынести решение сразу, сообщив, что ему «нужно время подумать».

Как сказал «Новой» адвокат Дмитрия Скурихина Дмитрий Герасимов, вынесенный Ломоносовским районным судом приговор в ближайшее время будет обжалован в вышестоящей инстанции. По словам супруги подсудимого Татьяны Скурихиной, у Димы не тот характер, чтобы так легко согласиться с несправедливым решением. Еще Татьяна рассказала «Новой», что перед вынесением приговора дочери на всякий случай попрощались с отцом.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

—