Мнение: Пропаганда в Википедии, снижение кредитного рейтинга США и побегут ли с Запада

1. Даже основатели Википедии прямо говорят о том, что она давно уже является не «свободной энциклопедией», а инструментом американской пропаганды. Полагаю, в итоге независимым государствам придётся национализировать свои сегменты Википедии — терпеть этот инструмент американской мягкой силы на своей территории просто глупо (ссылка):



Сооснователь Wikipedia признался во влиянии пропаганды США на содержимое энциклопедии.

Ларри Сэнгер рассказал, что нынешние редакторы статей полностью отказались от политики нейтральности.

По его словам, первые признаки вмешательства американских спецслужб в материалы Wikipedia были зафиксированы еще в 2008 году. А после 2015 года сайт попал в поле зрения руководства Штатов как эффективный материал продвижения их повестки.

2. Кримсональтер комментирует недавнее снижение кредитного рейтинга США (ссылка):



Теперь официально: экономика США (плюс стабильность, бюджет и всё-всё-всё) держатся на “особом статусе доллара в мировой финансовой системе”.

В небольшой медийной эскападе от агентства Fitch, которое (с опозданием на два месяца) реализовало свою угрозу снизить суверенный кредитный рейтинг США, лишив страну премиального “трипл Эй” (ААА) статуса, привлекает внимание не само действие, а используемым обоснованием и примечанием к нему.

По большому счёту Fitch показывает, что США должны были бы иметь ещё более низкий рейтинг, чем нынешний (сниженный) “АА+”, но есть, так сказать, “нюанс”, который спасает США. <…>

Можно сколько угодно смеяться над (местами, действительно смешными, а местами, действительно идиотскими) разговорами про дедолларизацию, но факт остаётся фактом: даже не уничтожение или замена (этого не будет) долларовой системы, а хотя бы просто её основательное повреждение (урезание) через расширение использования юаня (при всех недостатках это лучшая валюта глобального Юга), золота, рубля (несмотря на то что Россия не особо занималась его интернационализацией) и других “южных” валют – это реальная угроза стабильности американской экономики. Если (даже частично) лишить США этой самой “исключительной финансовой гибкости”, то хвалёная американская экономика тупо костей не соберёт.

3. Блогер andrey_ryndin пишет про перспективу массового бегства населения из западных стран (ссылка):

Вот именно поэтому я не совсем понимаю… как Запад собрался всех наказывать и возвращать гегемонию? Потеряв колонии, ресурсы, возможность рисовать деньги и т.д. Ну деньги, конечно, можно будет печатать, только инфляцию больше не получится размазывать по всем миру, только по самим себе. И вот, обмазавшись инфляцией, без ресурсов, без компетенций (официанты, парикмахеры и блогеры делают ядерные ракеты и реакторы очень плохого качества), с жестокой рецессией… Запад хочет нарастить производство оружия и поставить весь мир на колени… Они там в своем АУКУСе уже аж целую подлодку сделали! Правда, не сказали, она просто в стадии плавучести, или уже поставили на неё все вооружение. Хотя, я думаю, тупо пригнали из США и немного модернизировали, сделав вид, что произвели новую.

И всё это на фоне того, что скоро из Западного мира резко побегут люди. Причем побегут компетентные и востребованные специалисты. Ведь даже если им будут платить очень хорошие деньги, жить на Западе с его преступностью будет нереально. А вот бомжатина с Запада даже если и побежит, то всех их ждет облом. В Восточном мире нет пособий для профессиональных безработных. В Восточном мире есть деньги и хороший уровень жизни, но всё это надо заработать.

Так и хочется Западным лидерам выслать книгу “Как править миром, не привлекая внимания санитаров”.