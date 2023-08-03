Рупор кремлевской пропаганды: Сотрудник Минприроды получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины.

Сотрудник Минприроды получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины.

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины тридцатипятилетнего мерзавца по имени Артур Катрычко.

Он работал в отделе информационно-технического обеспечения Министерства природных ресурсов Краснодарского края (в региональном Минприроды также трудилась мать фигуранта, занимая не самую последнюю должность) и, по совместительству, работал на террористическую организацию под названием "Служба безопасности Украины". СБУшные кураторы присвоили ему псевдоним "Арчи".

Это первый приговор, вынесенный в Краснодарском крае по статье 275 УК РФ.

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 г.р., приговорённого к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действии, проведённых сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, установлено, что россиянин установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности и которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации", – гласит сообщение Центра общественных связей ФСБ.

https://zavtra.ru/events/12_let_kolonii_za_gosizmenu_dali_agentu_sbu_eks-sotrudniku_kubanskogo_minprirodi – цинк

В 2022-2023 годах многие совершили чудесное открытие. что термин "враг народа" отнюдь не идеологическое клише, а объективная реальность как 30х годов XX века, так и первой четверти XXI века.

PS. СБУ и ГУР МОУ необходимо признать террористическими организациями. Лиц сотрудничающих с ними необходимо сажать (раз уже у нас пока нет смертной казни) не только по статьям государственная измена и шпионаж, но и по статье терроризм.

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