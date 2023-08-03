Скандалы: Беззащитная Рублёвка

Обитателей элитных особняков пытают и грабят

22 июля 35-летний сибиряк Вячеслав Черненко, вооружённый карабином «Сайга», двумя автоматами Калашникова и гранатами, захватил особняк, расположенный в элитном посёлке «Шервуд» в Истринском районе Подмосковья. Попытки уговорить его сдаться окончились безуспешно – в результате спецназу пришлось брать особняк штурмом, в ходе которого Черненко был убит.

Теперь уже известно, что террорист, захвативший роскошный коттедж (как сообщается, дом принадлежал бывшему генпрокурору Украины Геннадию Васильеву и в нём одно время жил Виктор Янукович), состоял на учёте у психиатра. Впрочем, несмотря на диагноз, свои желания Черненко осознавал вполне здраво: в ходе переговоров он прямо заявил, что захватил особняк, потому что тоже хочет «есть манго и жить на Рублёвке». Более того, у него хватило ума найти оружие и без труда проникнуть в один из самых престижных коттеджных посёлков Подмосковья, обитатели которых платят в том числе и за то, чтобы их сытый покой не нарушался. И вот теперь выходит, что спокойствие и защищённость элиты не более чем фикция? На самом деле получается именно так.

В Барвихе всё спокойно

«Элитный статус «Шервуда» подчёркивается усиленными мерами охраны и повышенным уровнем безопасности. На въезде стоит КПП, камеры видео­наблюдения круглосуточно следят за территорией внутри и снаружи. Ведётся ночное пешее патрулирование, имеется группа быстрого реагирования. Все сотрудники службы охраны являются профессионалами высокого уровня» – так сообщает о посёлке «Шервуд» компания-застройщик Villagio Home. Похожими общими фразами обычно сопровождается описание любого коттеджного посёлка. Как иначе – застройщику ведь нужно оправдать высокую стоимость недвижимости. А лучше всего это делать, убеждая покупателя: мол, дорогой особняк в закрытом посёлке – это билет в высшее общество. Вот и налицо все признаки бомонда: прислуга в лице армии охранников, садовников и уборщиков, камеры, КПП на въезде – чужаки «с улицы» сюда не пройдут.

«Камеры – это самоуспокоение, – объясняет адвокат и бывший следователь Алексей Федяров. – Камеры посёлков чаще всего работают лишь во въездных группах, единицы посёлков оборудованы камерами по периметру. В единицах посёлков охрана систематически обследует периметр визуально: пройтись ножками, посмотреть глазками подкопы либо средства преодоления стен или заборов. Со слов оперов, охрана практически никогда не ставит на контроль сданные в аренду крайние дома, те, что на границах посёлков, а это – гарантированный подход и отход. Снял такой дом, присмотрелся, собрал людей, оружие, оборудование, отработал объект в посёлке, ушёл. Камеры в посёлках чаще всего низкого разрешения. Но даже если высокого, что даст вам видео мужчин в масках, которые заходят в дом, выносят что-то и уезжают? Камеры на шоссе этих элитных направлений тоже не должны обнадёживать, это чаще всего камеры ФСО, а они информацией с МВД не делятся. Это не Москва с её системами распознавания лиц. Охрана на въездах: стандартная схема – охрана проверяет номера автомобилей и пропускает их, не проверяя, кто и что внутри. Банде останется лишь заказать пропуск. Стационарных групп быстрого реагирования (ГБР) частные охранные предприятия не держат практически ни в одном посёлке, хотя могут. Им выгоднее держать одну группу на куст, и если вызов получен в какой-то один посёлок, группа уедет туда, во втором у преступников появляется значительный временной задел – надо найти другую группу».

Впрочем, даже наличие группы быстрого реагирования вряд ли изменит ситуацию. Самое серьёзное оружие, которое разрешено иметь сотрудникам ЧОП, – карабины «Сайга». Однако чаще команды ГБР вооружают пистолетами ИЖ-71 («облегчённая» копия ПМ), а охрана на КПП имеет максимум электрошокеры. Смогут такие охранники противостоять человеку, вооружённому автоматом, как Черненко? И захотят ли? «Вряд ли станет рисковать своей жизнью житель разорённого колхоза с обрезанными электропроводами из-под Твери или Тамбова ради 20 тыс. жалованья, отбивая чужое имущество», – отзываются о ситуации жители Истринского района.

Закрывайте этажи – нынче будут грабежи

Неудивительно, что ЧП в закрытых посёлках происходят одно за другим. Вот лишь те случаи, о которых стало известно, – по словам знающих людей, многие грабежи и кражи сразу секретятся, поскольку проживающие в особняках чиновники решают не привлекать к себе внимание. Итак, март 2023 года: в супер­элитной Барвихе вор забрался в дом гендиректора российского отделения международной инвестиционной группы PPF Real Estate Мартина Шаффера и унёс драгоценности на 20 млн руб­лей. Найти его не удалось, поиск по камерам ничего не дал.

Ноябрь 2022-го: кража в особняке бывшего гендиректора НПО «Гелиймаш» (предприятие выполняет заказы «Рос­космоса») в посёлке Лужки Истринского района. Вор залез в дом, кувалдой взломал сейф и унёс 77 тыс. долларов, 150 тыс. рублей и драгоценности.

Май 2021 года: жулики залезли в дом бывшего сенатора Олега Толкачёва, проживающего в элитном посёлке в Барвихе. Официально сообщалось, что они унесли только сумку Prada и памятную медаль.

Сентябрь 2019 года: грабитель в маске пробрался в особняк Эллы Панфиловой и ударил её электрошокером. Как писал «МК», глава Центризбиркома проживает в элитном посёлке «Лес и Река» на Новой Риге, охрану которого осуществлял лучший ЧОП Москвы, а на сайте посёлка говорилось, что «территория имеет надёжное внешнее ограждение, а охранная служба находится на своём посту круглосуточно».

Июль 2019-го: информационный портал «Истра.рф» сообщил, что жители элитных посёлков «Монтевиль», Madison Park, «Парк Авеню» и др. бьют тревогу: в их дома стали проникать домушники. Предположительно, так называемые наводки на дома дают рабочие, которых на лето нанимали работать в посёлках.

А в октябре 2018 года в Мособл­суде начался процесс по делу банды молдаван, устраивавшей налёты на элитные особняки, расположенные в закрытых посёлках Рублёвки, Новой Риги и Новой Москвы. За пять лет бандиты совершили 25 разбойных нападений, зверски избивая и пытая хозяев особняков, чтобы те назвали коды сейфов и места расположения тайников. Таким образом они добыли свыше 130 млн рублей. Жертвами налётчиков стали глава «Деловой России» Андрей Назаров, солнцевский авторитетный бизнесмен Александр Аверин, отставной генерал ФСБ Умар-Паши Ханалиев, владелец компании La Maree Мехди Дусс и другие не менее важные персоны.

Примечательно, что каждый раз преступления совершались по одному сценарию – бандиты просто приезжали к территории посёлка, выбирали место потише и потом перелезали через забор с помощью стремянки. При этом ни разу ни охрана, ни камеры, которые вроде как должны следить за периметром, ничего не заметили. Нельзя не обратить внимания и на другой факт: во многих особняках имелась сигнализация, однако она ни разу не подала сигнал тревоги, когда вооружённые бандиты врывались в дом. Не потому, что не работала – хозяева просто не включали её. Зачем – есть же охранники на КПП… Кстати, установлено, что информацию о том, какой особняк стоит ограбить, преступники получали в том числе от прислуги, работающей в доме. Ещё один штрих к тому, во что порой выливается слишком уж наглядное социальное неравенство. Как тут не опасаться обитателям Руб­лёвки, что у желающих «есть манго и жить в особняке» однажды не возникнет мысль пойти по пути безумного сибиряка с автоматом.

Григорий Тушин

Оригинал материала: “Наша Версия”