Маск позволил верифицированным пользователям Twitter скачивать видео из постов

Владелец компании Twitter Илон Маск объявил о запуске новой функции, позволяющей верифицированным пользователям скачивать видео прямо со страницы публикации. Теперь пользователи, успешно прошедшие процедуру верификации, могут загружать видеоматериалы с разрешения создателя контента.

Функционал стал доступен после подтверждения подлинности аккаунта и исключения его из числа ботов. Чтобы скачать ролик, верифицированным пользователям необходимо перейти в полноэкранный режим и нажать на знак многоточия в правом верхнем углу, после чего появится опция “Загрузить видео”.

Для демонстрации возможностей новой функции Маск позволил скачать ролик, снятый рядом с крышей штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско, где была установлена гигантская буква X, ставшая новым логотипом соцсети. Пользователи, комментируя этот пост, подтвердили успешную работу функции.

Кроме того, Маск заверил, что в ближайшее время в Twitter появятся еще множество улучшений, которые сделают работу социальной сети более быстрой и качественной. Миллиардер подчеркнул невероятные технические достижения команды X, работающей над развитием платформы.