 

“Прощай, сестра”: коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко

03.08.2023, 15:20, Новости дня
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Несмотря на то, что актриса жила затворницей, она раздавала свой внутренний ресурс света и благости окружающим. На съемочных площадках и светских мероприятиях коллеги это чувствовали. Оттого им так тяжело смириться с тем, что Ирина Мирошниченко умерла.

“Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни. Но все равно артисты драматические — это мои братья и сестры! Прощай, сестра”, — написал Станислав Садальский.

По словам мужчины, актриса была необычной, но называла эту свою особенность защитой от злого мира. В память о звезде коллега добавил фото, на котором Ирина Мирошниченко сидит в вагоне метро.

Также оставила заметку Марина Зудина. “Звезда… Дива… Королева…. Прекрасная, невероятная…Спасибо вам за любовь и нежность ко мне, детям, Олегу Павловичу… Всегда восхищалась вами! Всегда буду помнить!” — написала вдова Табакова.

“Очень сожалею, ведь один за другим уходят личности, которые сами себя создавали, которые своим трудом, своим талантом делали счастливыми миллионы людей. Вы только вдумайтесь в это – миллионы”, — выразилась в телеграм-канале Лолита Милявская. Певица попросила прощения у покойной актрисы. По ее словам, Ирина Мирошниченко никогда ни на что не жаловалась и излучала незабываемую улыбку.


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