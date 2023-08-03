 

Создателем куклы Барби оказался Адольф Гитлер

03.08.2023, 15:13, Разное
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В Немецком историческом музее открылась выставка «Неизвестные проекты Третьего рейха», подготовленной на основании эскизов и записей из личного архива Адольфа Гитлера.

Оказалось, что в 1938 году лидер нацистской Германии разработал концепцию «арийской детской игрушки» для девочек, которая впоследствии была использована американцами при создании куклы Барби. Он набросал её эскизы на салфетке и передал специалистам для более детальной проработки.

– Это правда, что самая знаменитая кукла в мире была придумана фюрером. Эллиот Хэндлер, который считается её официальным создателем, после Второй мировой войны служил в оккупационной администрации и переправлял самую разную документацию по заказу американских промышленников и государства, – рассказал куратор выставки Альберт Перовский.

В ближайшее время немецкие историки планируют опубликовать новые документы, подтверждающие нацистские корни популярной игрушки – записи из дневников соратников Гитлера, которым он говорил о кукле, и сформированное потом техническое задание для её производства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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