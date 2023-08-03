Сергей Миронов призвал депутатов ГД укреплять политические позиции РФ в Африке вместе с ЧВК “Вагнер”

По мнению лидера фракции “Справедливая РФ – За правду” в Госдуме РФ Сергея Миронова, сочетание политических усилий депутатского корпуса и силового компонента в лице частной военной компании “Вагнер” позволит укрепить позиции РФ в африканском регионе.

Многие страны Африки сегодня выступают за усиление сотрудничества с Россией. К ним можно отнести Центральноафриканскую Республику, Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где недавно произошел военный переворот. Как считает Сергей Миронов, в сложившихся обстоятельствах депутатский корпус должен сказать свое слово и принимать активное участие в развитии межпарламентских и межпартийных связей.

“Сочетание политических усилий и силового компонента в лице ЧВК “Вагнер” создает благоприятные условия для укрепления позиций РФ на африканском континенте”, – подчеркнул парламентарий.

Напомним, глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин ранее заявлял о планах расширения деятельности организации на территории африканского региона в целях укрепления позиций России.