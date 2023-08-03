Скандалы: Неприкасаемые

За коллекторами стоят банкиры, иностранцы и политики

Отныне зарвавшиеся коллекторы могут получить до 10 лет тюрьмы – соответствующий закон недавно подписал президент Владимир Путин. Но ужесточения эти скорее всего снова окажутся декоративными. Всерьёз приструнить вышибальщиков долгов никогда и не пытались. Может быть, потому, что за ними стоят серьёзные международные структуры, банкиры и известные политики?

Вступающие в силу законодательные ужесточения предполагают, что коллекторы могут получить до 10 лет лишения свободы за угрозы должнику, шантаж, повреждение его имущества, а также нанесение ему телесных повреждений. Впрочем, в чём новаторство данного закона, не очень понятно – все вышеуказанные действия и так запрещены Уголовным кодексом. Однако коллекторов это не пугало. Возможно, «противоколлекторские» статьи были написаны для того, чтобы продемонстрировать обществу – мол, работа ведётся. Необходимость такой демонстрации подтверждается хотя бы тем фактом, что ежегодно Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получает в среднем до 30 тыс. жалоб на неправомерные действия коллекторов.

Новые уловки

Впервые отрегулировать работу вышибальщиков долгов пытались ещё в 2016 году с принятием закона о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату долгов. Тогда коллекторам, в частности, ограничили время и количество звонков должникам, а также внесли коллекторские агентства в реестр ФССП. Таким образом коллекторская деятельность де-юре попала под контроль судебных приставов. В реальности мало что изменилось. Так, недавняя проверка Генпрокуратуры вновь зафиксировала массу нарушений со стороны коллекторских агентств. Методы воздействия на должников, как показала практика, у отдельных коллекторов остались всё те же. Например, в Ульяновске после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о клевете по факту распространения коллекторами сообщений в соцсетях о том, что должник оказывает интимные услуги.

Потому нынешнее закручивание гаек скорее всего снова ни к чему не приведёт. «На практике наверняка возникнут те же проблемы в вопросах доказывания, которые существовали до обобщений разных составов в одну специальную статью», – рассуждает адвокат Рафаэль Данельян. Тем более что коллекторы уже начали адаптировать свою деятельность к новому законодательству, придумывая очередные уловки. «Новые методы преследования должников становятся массовыми, а не адресными: в своих сообщениях коллекторы могут с оскорблениями напомнить о долгах вообще, не конкретизируя задолженность», – отмечают в Роскачестве.

Другой вопрос – почему коллекторский бизнес до сих пор является этакой кастой неприкасаемых? Вероятно, причина в том, что коллекторы располагают весьма серьёзным лоббистским ресурсом, позволяющим им выкручиваться из ситуаций и посерьёзнее, чем у запуганных шантажом и угрозами банковских должников.

Иноагенты и украинские политики

Если изучить официальный реестр коллекторов, картина окажется весьма занимательной. Здесь и офшоры с ничего не говорящими названиями, и бывшие банкиры с сомнительной репутацией, и известные политики, и даже компании с иностранным участием. Так, одним из старейших игроков рынка является ООО «Центральное долговое агентство». Судя по информации из открытых источников, учредителем и бессменным руководителем этой компании является Владимир Гудков – младший сын известного оппозиционного политика Геннадия Гудкова*, признанного Мин­юстом РФ иноагентом и ныне проживающего за границей. Судя по всему, это сказалось на бизнесе – чистые активы Центрального долгового агентства по состоянию на 31 декабря 2022 года составили всего 301 тыс. рублей, а за два предыдущих года оно показало нулевую прибыль.

Куда более серьёзную активность развернуло ООО «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор». Ещё в 2017 году, по данным РБК, компания входила в топ-10 коллекторских агентств на рынке. Тогда она принадлежала бизнесмену Илье Фомину, который продал её затем Вадиму Арсеньеву. Последний был известен как управляющий фонда Icon Private Equity, за которым стоял зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Сегодня «Руссколлектор» с головой ушёл в офшоры. Учредителем компании значится «Смартивизм Лимитед», расположенная на Британских Виргинских островах. Выручка агентства по итогам прошлого года составила 1,3 млн рублей. И это при том, что в компании официально трудится всего шесть человек.

Впрочем, по этому показателю на рекордсмена «Русс­коллектор» явно не тянет. Действительно обходиться малым и при этом зарабатывать много научились в другой коллекторской конторе – ООО «Столичное АВД». По данным Федеральной налоговой службы, при нулевом количестве работников в прошлом году компания сумела выручить 281 млн рублей, показав при этом 30-процентный рост по сравнению с выручкой 2021 года!

Сотнями миллионов выручки при нулевом количестве сотрудников может похвастаться и компания «КЭФ», получившая по итогам прошлого года 481 млн рублей. Кстати, «КЭФ», работающая на рынке уже около 10 лет, компания с иностранным капиталом. В числе её учредителей – «Кредит экспресс групп Б.В.» из Нидерландов и «Свеа Инкассо Актиболаг» из Швеции.

Банкиры и строители

Впрочем, сотни миллионов рублей выручки в коллекторском бизнесе далеко не предел. Например, ООО «АСВ» по итогам прошлого года выручило 1,2 млрд рублей. Интересно заметить, что гендиректор этой коммерчески успешной коллекторской компании Максим Богомолов также связан с множеством управляющих компаний рынка ЖКХ. Есть среди них и по-настоящему знаковые игроки – например, «ПИК-Комфорт Профи» и «ПИК-Комфорт Смарт», являющиеся аффилированными структурами известного «ПИК-Комфорт», бенефициаром которой является скандально известная одноимённая компания-застройщик. Напомним, что «Наша Версия» уже не раз рассказывала о похожих на рейдерские принципах работы управляющих из ПИКа. Можно предположить, что основные принципы ведения бизнеса выходцы из компании Сергея Гордеева переносят и в коллекторскую деятельность.

В этой связи совершенно в новом свете предстаёт многолетняя дискуссия о том, стоит ли разрешить коллекторам, состоящим в официальном реестре, взыскивать с граждан долги за коммунальные услуги. Напомним, что последний раз в Госдуме возвращались к этому вопросу летом 2021 года, однако итоговая редакция соответствующего законопроекта пока так и не была принята. Между тем в прошлом году общая сумма долгов россиян за услуги ЖКХ перевалила за 760 млрд рублей. Так что потенциальный заработок коллекторов в этом сегменте поистине огромен.

Ещё одни влиятельные участники коллекторского рынка – выходцы из банковского бизнеса. Например, компания «Национальная служба взыскания» (НСВ) до 2019 года была связана с фондами Baring Vostok. Основатель фонда Майкл Калви и его партнёры были осуждены за растрату 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Мещанский суд вынес всем фигурантам условные приговоры, которые в июне этого года были смягчены в Мосгорсуде. Каждому из фигурантов снизили срок на полгода или год.

Кстати, НАО «ПКБ» (первое коллекторское бюро, входящее в группу FCB Group Limited, подконтрольную фонду Baring Vostok) по сей день числится учредителем Национальной службы взыскания. Отметим, что до 2019 года ПКБ и НСВ работали почти пять лет под общим брендом.

*Геннадий Гудков внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”