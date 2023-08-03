Илон Маск анонсировал разговор с главой Apple Тимом Куком о переменах в App Store

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил о планируемой личной встрече с главой компании Apple Тимом Куком. Главной целью встречи станет обсуждение внесения изменений в размер транзакций внутри приложений через цифровой магазин App Store. Информацию об этом передает 9to5Mac.

Сейчас каждая транзакция внутри приложений через App Store облагается комиссией в размере 30% от общей стоимости покупки. Илон Маск стремится убедить Тима Кука в корректировке этого соглашения, чтобы Apple брала только 30% от того, что оставляет соцсеть Х после каждой транзакции, а не от общей суммы.

Основной идеей Маска является максимизация доходов для создателей контента в социальной сети. Он намерен улучшить условия для авторов, позволяя им получать больше от своих творческих усилий.

Стоит отметить, что Илон Маск не впервые высказывает критику в адрес Apple и их политики в App Store. Ранее он сравнивал комиссию магазина с “30-процентным налогом на интернет”. Также Маск поддерживал компанию Epic Games в судебном разбирательстве с Apple по поводу правил магазина.

Новая встреча Маска с Куком станет продолжением их общения. Они уже встречались ранее в ноябре 2022 года, и тогда бизнесмен назвал это “хорошим разговором” с генеральным директором Apple.