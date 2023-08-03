 

Минфин предложил зафиксировать единую ставку пошлины на удобрения в 8%

03.08.2023, 14:10, Разное
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На данный момент пошлина на удобрения взимается при превышении порога их экспортной стоимости в $450 за тонну, при этом ставка составляет 23,5% разницы между таможенной стоимостью и $450. При ценах ниже указанного порога компании освобождаются от уплаты пошлины. Однако такой подход привел к несопоставимости сумм поступлений с планируемыми значениями.

Представители Минфина отмечают, что несмотря на низкие поступления, отрасль удобрений все равно сохраняет достаточную операционную рентабельность, что позволяет компаниям выполнять свои инвестиционные планы. В первом квартале текущего года рентабельность составила от 48% до 59%, в то время как в первом квартале 2022 года она была от 48% до 75%.

В пояснительной записке отмечается, что для достижения запланированных поступлений в федеральный бюджет необходима “донастройка” текущего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза удобрений. Ожидается, что для основных производителей сумма изъятий составит в среднем 10% от операционной прибыли и 15% от свободного денежного потока за 2022 год. Минфин считает, что такая донастройка не окажет существенного негативного влияния на долгосрочное развитие отрасли и сохранит производителям достаточную операционную рентабельность для реализации их инвестиционных программ.


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