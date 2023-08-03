Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

Еще 24 июля актриса отмечала день рождения, а спустя неделю была госпитализирована. Звезда не стала тянуть и лично приехала в столичную больницу для диагностики и лечения. В конце месяца знаменитость просила не тревожиться за нее, а голос ее был бодрым и четким. Однако все пошло не по плану. Сегодня, 3 августа 2023 года, умерла Ирина Мирошниченко.

Как передает “Радио 1”, жизнь народной артистки РСФСР оборвалась в реанимации. По предварительным данным, сердце остановилось, когда знаменитость была без сознания.

Накануне врачи диагностировали у нее целый букет болезней: доброкачественную опухоль, проблемы с почками и желудком, а также грипп. Об этом сообщает ОСН. Незадолго до кончины Ирина Мирошниченко боялась коронавируса, поскольку ранее очень тяжело переносила его.

Певец Лев Лещенко с горечью отреагировал на новость о смерти артистки. Он назвал ушедшую звезду вселенским человеком, который излучал любовь к актерскому делу и добро к людям. “Настоящая эпоха, легенда нашего отечества”, — цитирует слова мужчины RT.

В фильмографии покойной женщины много выдающихся картин. В частности, Ирина Мирошниченко завоевала сердца зрителей, появившись на экранах в фильме “Я шагаю по Москве”.