 

Какие мастер-классы пройдут в рамках Московского урбанистического форума в “Лужниках”

03.08.2023, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1 августа стартовал Московский урбанистический форум. Он проводится уже в 12-й раз и в 2023 году станет самым масштабным за всю историю. Многочисленные мероприятия до 10 сентября пройдут на крупнейших площадках столицы: в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”.

В частности, в “Лужниках” москвичей ожидают различные мастер-классы. Посетить их можно абсолютно бесплатно, однако для участия в некоторых события требуется регистрация на официальном сайте МУФ-2023.

Мастер-классы по душе смогут найти и взрослы, и дети. К примеру, любителям искусства понравится школа изобразительного искусства под открытым небом. Она работает на модном маркете. А неподалеку открылась площадка, посвященная свадьбе и семье.

Узнать о востребованных профессия можно в шатре “Траектория роста”. Там же полезными советами и интересными историями поделятся врачи разных профилей? от терапевта, до криминалиста.

С помощью тренажера-симулятора “Глаша” гостей форума научат навыкам первой помощи. Мастер-классы каждый день проводят и детские технопарки.

Огромное количество мероприятий предлагает участникам Московского урбанистического форума площадка “Мой район”. А юных археологов ждут на площадке “Макеты объектов реставрации”.

На фестивале “Сделано в Москве” всем желающим расскажут, как украсить свой дом, а также научат изготавливать предметы декора. Смастерить поделки также можно на фестивале городского хозяйства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

03.08 / На Московском урбанфоруме в “Лужниках” покажут аудиовизуальный перформанс “Город для каждого”

03.08 / Швецией правит «мафия», которая ведёт страну в неправильном направлении

03.08 / С 2011 году в столице отреставрировали более 2000 исторических зданий – Собянин

03.08 / Мир будет ещё больше зависеть от Москвы — Нигер, главный поставщик урана в Европу, клонится к российской орбите

03.08 / В США растёт число смертей от алкоголя

03.08 / Финал проекта «Украина» – Z-патриотический Grayzone о том, как Запад «сливает» свою «марионетку»

03.08 / “До сих пор проедаем наследство”: Шукшина вспомнила Советский Союз

03.08 / Всё меньше желающих вступать в бундесвер — Писториус засомневался в необходимости увеличения численности немецкой армии

03.08 / Германия терпит экономическое бедствие и тянет за собой на дно всю Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика