Семьи чиновников с двумя детьми будут считаться многодетными

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», благодаря которым в ближайшие годы удастся существенно увеличить рождаемость.

Согласно новой редакции закона, с 1 сентября 2023 года многодетными будут считаться все семьи госслужащих с двумя и более детьми.

– К сожалению, сейчас всё больше молодых людей делают выбор в пользу частного сектора, тогда как на госслужбе очень востребованы профессионалы. Эта мера призвана убедить молодёжь не только становиться чиновниками, но и рожать больше, – рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Ряд экспертов призвали предоставлять статус многодетных семьям чиновников даже с одним ребёнком – в условиях нарастающей геополитической нестабильности правильное воспитание детей является вопросом национальной безопасности.

– Это правильно и здраво, ведь важно не только родить, но и правильно воспитать. Уверен, что именно государевы люди, которые верой и правдой служат своей стране, смогут привить своим детям истинный патриотизм и любовь к Родине, – написал в своём Telegram-канале журналист и философ Павел Пряников.

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