Скандалы: За барьеры – к барьеру

Экс-премьер Красноярского края Юрий Лапшин ответит перед судом за то, что препятствовал бизнесу

Очередной ставленник экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, ставший фигурантом уголовных дел, пойдёт под суд. Бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина следствие обвиняет в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Причём, последний эпизод касается болезненной для региона лесной темы. Надо заметить, что в отношении чиновников такого высокого ранга по такой статье дела возбуждаются крайне редко. Так что, судебный процесс обещает быть интересным.

Если с первым эпизодом – о подписании акта приемки-передачи выполненных работ с заведомо ложными сведениями на сумму более 742 млн рублей АО «КрасноярскТИСИЗ» всё более или менее понятно – председатель совета директоров этой организации Олег Митволь еще с лета прошлого года арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, то второй эпизод с несправедливым по версии следствия отказом ООО «Базис» в реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего производства в г. Лесосибирске Красноярского края» заслуживает особого внимания.

Заявка прошла согласование во всех структурных подразделениях регионального министерства лесного хозяйства, была утверждена Федеральным агентством лесного хозяйства, и председателю Правительства края был направлен на подпись проект распоряжения «Об утверждении заявки ООО «Базис». По закону заявка подлежала утверждению и направлению в Минпромторг в течение 10 дней, однако глава кабмина не только не подписал ее, но и дал добро другой компании на реализацию аналогичного проекта на той же территории.

Юрий Лапшин возглавил правительство Красноярского края в 2018 году, после победы Александра Усса на выборах губернатора, и ушел сразу после того, как руководителем региона стал Михаил Котюков. Известно, что сейчас Лапшин находится под подпиской о невыезде и не признает своей вины.

Зря тянули время

Компанией, под которую расчищали «поляну», называют ООО «Лесстройинвест». Больше того, спорная ситуация совпала по времени со встречей тогдашнего губернатора, а ныне члена Совета Федерации Александра Усса с председателем Совета директоров АО «Фармстандарт» и ООО «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным. Последний помимо вопросов лекарственного обеспечения презентовал проект по созданию современного производства по заготовке и комплексной переработке древесины с объемом инвестиций в 5,3 миллиарда рублей в селе Верхнепашино Енисейского района – как раз на спорной территории. Впрочем, справедливости ради, база данных СПАРК не показывает какой-либо аффилированности «Лесстройинвеста» с Харитониным.

Уже тогда действия властей Красноярского края некоторые называли фактическим созданием непреодолимых административных барьеров для реализации инвестиционного проекта «Базиса».

Несправедливость действий правительства Красноярского края под руководством Лапшина была признана решением арбитражного суда в сентябре прошлого года. Попытки региональных властей обжаловать это решение в апелляционной и кассационной инстанциях не имели результата.

Лесные традиции

Дело против экс-главы красноярского правительства стало самом громким за последнее время, но далеко не единственным скандалом в лесной отрасли. Достаточно вспомнить, что в том же регионе в 2020 году был арестован бывший министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов – его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

А годом ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумму ущерба тогда оценили в 748 миллионов рублей. Приговор был вынесен весной прошлого года: сам бывший глава министерства получил 6,5 лет лишения свободы, трое других фигуранты того же дела и числа его заместителей и других чиновников лесхоза – от 5 до 6,5 лет. Инкриминируемые события относились к 2018 году – периоду губернаторства Сергея Левченко, ныне – депутата Государственной Думы.

А в начале нынешнего года был осужден на 7 лет колонии и 10 миллионов рублей штрафа бывший министр лесного хозяйства Мордовии Юрий Медянкин. Его признали виновным в двух фактах получения взяток. Один из них на сумму 1,8 миллиона рублей в виде продажи квартиры по сниженной цене связан с одобрением на передачу прав и обязанностей по договору аренды лесного участка в районе живописного озера Инерка. Второй – за подписание акта выполненных работ по расчистке русла на реке Шапа в Краснослободском районе, и тоже был оплачен не деньгами, а услугами – подрядчик благоустроил пляж за домом чиновника в селе Желтоногово. Инкриминируемые события относятся к 2019 году, когда Мордовию возглавлял Владимир Волков.

Потерялись в деревьях

Проблемы лесного комплекса в России не всегда имеют криминальный характер. Например, нынешним летом нынешним летом на встрече с вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко лесопромышленники пожаловались, что обещанные после февральского совещания у президента Владимира Путина меры поддержки так и не заработали. Речь идет о предоставлении отсрочки по плате за аренду лесных участков, увеличении транспортной субсидии для экспорта и улучшении ситуации с логистикой. Следствием этого становится убытки, а предприниматели остаются один на один с международными санкциям .

Конечно, дело Лапшина – не исключение на общем фоне повсеместных трудностей лесного сектора. Не его отличие заключается в том, что, как правило, нарушители антикоррупционного попадают в криминальную хронику по прошествии значительного времени с момента инкриминируемых событий. Виновные несут наказание, но дело, как говорится сделано, что-то исправить весьма проблематично. В нашем же случае вопросы к чиновнику у следствия появились уже на этапе согласования документов. И то, что правоохранительные органы стали работать «на опережение», пресекая коррупционные действия в зародыше — хороший и обнадёживающий знак. Но, конечно, многие проблемы отрасли носят системный характер, и даже в случае полного избавления её от коррупции потребуется еще много времени для налаживания нормальной работы.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”