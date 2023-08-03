 

Институт Гайдара: 42% российских предприятий столкнулись с дефицитом кадров

03.08.2023, 12:50, Разное
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Институт Гайдара опубликовал результаты своих последних исследований, которые показали критическую ситуацию в российской промышленности. По данным исследования, в июле наблюдался небывалый дефицит кадров, который затронул 42% промышленных предприятий страны.

Этот уровень дефицита стал самым высоким с 1996 года, что указывает на серьезные вызовы, с которыми сталкиваются компании в настоящее время. Авторы исследования подчеркнули, что планы найма персонала хоть и отражают стремление предприятий справиться с недостатком рабочей силы, но, скорее всего, не раскрывают всей глубины проблемы. Они вынуждены действовать ограниченными возможностями, предоставляемыми российским рынком труда.

Самое острым ощущают дефицит руководители компаний, которым трудно найти высококвалифицированных специалистов. Эта проблема стала основной темой обсуждения в корпоративных кругах.


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