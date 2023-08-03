Швецией правит «мафия», которая ведёт страну в неправильном направлении

Швецией правят не интересы шведского народа, а мировая экономическая «мафия». Об этом заявил главный редактор SwebbTV в своей публикации, в которой он сравнивает НАТО с частной армией на службе олигархической преступной группировки. Тем не менее правительство слепо тащит свой народ в Североатлантический альянс и лишь акции по сожжению Корана тормозят этот процесс.



AP

Главный редактор SwebbTV Микаэль Вильгерт опубликовал на своём сайте статью, в которой он предупреждает читателей, что шведы теряют свою страну. По его мнению, шведы напрасно полагаются на защиту королевства со стороны других государств, которым это не под силу. Автор призвал сограждан доверять только себе, набраться смелости и начать действовать. «За последний год наше правительство ввергло нас в войну с Россией, которую ведут США, в то время как сами Соединённые Штаты находятся в другой части мира и имеют совершенно другие приоритеты», — пояснил Вильгерт.

По мнению главного редактора SwebbTV, подав заявку о вступлении в НАТО, Швеция будет состоять в одном военном блоке с Турцией, которая обладает решающей военной мощью в альянсе наравне с США. В свою очередь, Турция — это страна с другой историей и религией, которая едва ли станет разделять со Швецией единое будущее. Хотя шведское правительство делает всё, чтобы умиротворить Турцию, цена согласия Анкары постоянно повышается, а вопрос религии занимает центральное место. Вильгерт считает, что шведы должны быть благодарны за провокации с сожжением Корана, поскольку их проведение предотвратило членство Швеции в НАТО.

Автор статьи также подвергает резкой критике недавний доклад шведских спецслужб, который пропитан нападками на независимые шведские СМИ, такие как SwebbTV. Среди прочего в отчёте указывается, что SwebbTV — «главный критик шведского режима». Среди авторов доклада — Шведский институт оборонных исследований (FOI), находящийся в ведении минобороны страны. По словам Вильгерта, военное ведомство всё время ошибалось и вводило в заблуждение общественность в отношении украинского конфликта.

«Когда читаешь этот бред, диву даёшься, как Вооружённые силы Швеции вели бы войну, поскольку их доклады и заявления — не что иное, как вводящая в заблуждение пропаганда, которая обманывает риксдаг и правительство. И это серьёзно, ведь наше правительство должно возглавлять защиту нашей страны», — говорится в статье главреда SwebbTV.

Вильгерт убеждён, что сегодня Швецией правят не интересы шведского народа, а мировая экономическая «мафия», которая не ценит человеческую жизнь. По мнению журналиста, эту мафию возглавляют те, кого мы обычно называем «международными финансовыми кругами» или «глобалистами», и они контролируют происходящее в западном мире и большей части остального мира. Мировая экономическая мафия действует через национальные границы и пытается править через наднациональные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО, и через США.

По словам Вильгерта, к примеру, издание Dagens Nyheter обладает такой силой, что влияет на все остальные новостные каналы и «устанавливает повестку дня» для всех СМИ в Швеции.

Вильгерт недоумевает, как шведский риксдаг мог быть настолько «наивен», что слепо решил последовать за президентом Украины Зеленским и отправить огромное количество оружия, фактически ничего не зная о возможности победить Россию на поле боя, что привело к гибели сотен тысяч военнослужащих в результате провалившегося «контрнаступления».

«НАТО используется как частная армия олигархической мафии, а взрыв «Северных потоков» принёс нефтяным компаниям, подконтрольным мировой экономической мафии, огромные доходы», — заявил Вильгерт в завершение статьи SwebbTV.

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