 

Перед поставкой на Украину с танков Abrams снимут гусеницы

03.08.2023, 11:33, Разное
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Замначальника отдела снабжения Пентагона генерал Шон Роджерс рассказал о мерах предосторожности, которые будут предприняты для сохранения секретной информации при передаче военной техники Украине.

Война в УкраинеТак, танки Abrams поступят на вооружение ВСУ без гусениц, поскольку они изготовлены из сверхсекретного сплава.

Ходовая часть «Абрамсов» будет полностью или частично демонтирована перед отправкой танков в распоряжение ВСУ, объяснил генерал. Помимо гусениц, с них снимут также карданные валы и некоторые колёсные пары, при производстве которых применялись секретные технологии. В Пентагоне считают недопустимым попадание этих конструктивных элементов в руки российских военных, поскольку это позволит им получить представление о возможностях американской металлургической промышленности и повторить её новшества у себя.

– Как сплавы, так и рисунок протектора гусеницы представляют военную тайну США категории A, – говорит генерал Роджерс. – Украинцы должны нам быть благодарны, поскольку в оборонном комитете Конгресса требовали также снять с танков двигатель, однако нам удалось отстоять хотя бы его. Думаю, украинские военные при помощи русской смекалки смогут справиться с этими сложностями и придумают, как на них воевать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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