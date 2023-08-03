Перед поставкой на Украину с танков Abrams снимут гусеницы

Замначальника отдела снабжения Пентагона генерал Шон Роджерс рассказал о мерах предосторожности, которые будут предприняты для сохранения секретной информации при передаче военной техники Украине.

Так, танки Abrams поступят на вооружение ВСУ без гусениц, поскольку они изготовлены из сверхсекретного сплава.

Ходовая часть «Абрамсов» будет полностью или частично демонтирована перед отправкой танков в распоряжение ВСУ, объяснил генерал. Помимо гусениц, с них снимут также карданные валы и некоторые колёсные пары, при производстве которых применялись секретные технологии. В Пентагоне считают недопустимым попадание этих конструктивных элементов в руки российских военных, поскольку это позволит им получить представление о возможностях американской металлургической промышленности и повторить её новшества у себя.

– Как сплавы, так и рисунок протектора гусеницы представляют военную тайну США категории A, – говорит генерал Роджерс. – Украинцы должны нам быть благодарны, поскольку в оборонном комитете Конгресса требовали также снять с танков двигатель, однако нам удалось отстоять хотя бы его. Думаю, украинские военные при помощи русской смекалки смогут справиться с этими сложностями и придумают, как на них воевать.

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