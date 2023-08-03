 

WhatsApp разрабатывает новую функцию для повышения безопасности

03.08.2023, 11:31, Разное
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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp (принадлежащий компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) занимаются созданием инновационной функции, направленной на улучшение безопасности учетных записей пользователей. Как пишет портал WABetaInfo, предполагается внедрение проверки личности пользователей посредством адреса электронной почты.

Планируется, что WhatsApp будет запрашивать у пользователя адрес электронной почты для подтверждения его аккаунта. Это предоставит возможность обезопасить учетную запись от несанкционированных попыток переноса на другое устройство, подтвердили представители WABetaInfo.

Важно отметить, что новая функция не будет обязательной для всех пользователей. Те, кто использует двухфакторную аутентификацию, смогут отказаться от добавления адреса электронной почты при настройке.

На данный момент функция находится в стадии разработки и доступна лишь некоторым пользователям бета-версии WhatsApp для Android 2.23.16.15. Ожидается, что она вначале появится в стабильной версии приложения для смартфонов на операционной системе Android, а затем будет интегрирована в версию для iPhone на iOS.

Кроме того, WhatsApp недавно добавили функцию отправки видеокружков — коротких видеосообщений в форме круга. Это изменение позволило пользователем экспериментировать с новым типом сообщений, ранее характерным для мессенджера Telegram.


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