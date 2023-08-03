 

С 2011 году в столице отреставрировали более 2000 исторических зданий – Собянин

03.08.2023, 11:20, Новости дня
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С 2011 года в порядок привели более двух тысяч исторических зданий. В некоторых случаях реставрация охватывает целые кварталы и улицы, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В пример градоначальник привел Денежный переулок. Там отреставрировали восемь зданий.

В 2019 году завершилась реставрация в доме Бройко-Бурдакова, а несколько недель назад специалисты закончили приспособление и ремонт фасада. По историческим документам реставраторы восстановили утраченные декоративные элементы. Отремонтированы кровля и система водостока.

Несколько лет назад завершились работы в в городской усадьбе Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых. Реставраторы заменили крышу, внутренние системы и коммуникации.

Также отремонтирована городская усадьба М.С Грачева, построенная в 1815 году. Специалисты восстановили утраченные в советское время декоративные элементы, вернули зданию историческую планировку. Локальный ремонт фасадов завершится в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют 33 дома в стиле неоклассицизма. Построенные в прошлом веке здания отличаются монументальностью и величественностью.


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