Цукерберг применяет тестостеронзаместительную терапию для атлетичного телосложения

39-летний основатель Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена законом) Марк Цукерберг обратился к тестостеронзаместительной терапии под руководством канадского бодибилдера и магистра по кинезиологии Грега Дусетта. Миллиардер стремится поддерживать хорошую физическую форму и наращивать мышечную массу, воспользовавшись новейшими методиками.

По словам Дусетта, Марк Цукерберг выбрал путь оптимизации своего здоровья. Миллиардер решил уделить внимание своему физическому состоянию и, как отмечает специалист, добивается впечатляющих результатов.

Грег Дусетт подчеркнул, что Цукерберг, будучи в зрелом возрасте, осознает важность поддержания уровня тестостерона на оптимальной отметке. Такой подход помогает ему не только укрепить мышцы, но и повысить общий тонус организма. Важно отметить, что бодибилдер уверен в том, что Марк Цукерберг использует тестостеронзаместительную терапию с умом, не злоупотребляя дозами и не применяя анаболические стероиды.

Специалист подчеркнул, что Цукерберг, вероятно, обратился к этому методу для достижения гармоничного баланса между уровнем тестостерона и общим состоянием здоровья, причем подобный подход требует грамотного планирования и медицинского сопровождения.

Однако, судя по словам бодибилдера, тестостеронзаместительная терапия – лишь один из аспектов поддержания физической формы Цукерберга. Помимо этого, основатель Meta также придерживается правильного питания и регулярных тренировок, чтобы снизить процент жировой массы и улучшить свой общий физический статус.