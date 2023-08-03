Несчастливые браки увеличивая риск смерти для мужчин

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Тель-Авивского университета заявили о том, что несчастливые браки оказывают серьезное негативное влияние на здоровье мужчин, увеличивая риск смерти для них. Этот фактор добавляют в список опасностей, наряду с курением, низкой физической активностью и чрезмерным употреблением алкоголя.

Ученые проанализировали данные 9000 мужчин, наблюдаемых на протяжении 32 лет, и пришли к интересным результатам. Мужчины, находящиеся в неудачных отношениях в браке, имеют на 94% больше вероятность перенести инсульт в течение 30 лет и на 21% больше шансов умереть по любой причине.

Докладывая об исследовании, журнал клинической медицины отметил, что несчастливая семейная жизнь ведет к повышенному уровню депрессии, тревоги и стресса у мужчин, что, в свою очередь, увеличивает риск инсульта у представителей сильного пола. Часто такие мужчины пытаются справиться с проблемами, прибегая к вредным привычкам, таким как алкогольное употребление, употребление вредной пищи и курение.

Полученные результаты израильских специалистов согласуются с предыдущими исследованиями, которые также доказывали негативное влияние неудачных отношений в браке на продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин. С другой стороны, счастливая семейная жизнь с партнером, наоборот, может способствовать долголетию и снижать общий риск смерти.