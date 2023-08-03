Отдельным участникам «Тур де Франс» разрешат использовать электромоторы для обеспечения равных возможностей

Отдельным спортсменам, участвующим в знаменитой велогонке «Тур де Франс», разрешат использовать электрические моторы мощностью до 2,5 кВт.

Таким образом организаторы реализуют их право на равные возможности и значительно повысят инклюзивность престижного мероприятия. Источник в оргкомитете рассказал, что решение далось нелегко, но его признали «единственным социально оправданным».

– Всё чаще и чаще в наш адрес звучали претензии о том, что мы проводим гонки для снобов, не учитываем тренд на инклюзивность, не даём шанса никому, кроме узкого круга профессиональных спортсменов, – сказал он. – И надо признать, что эти претензии абсолютно справедливы, ведь если мы не признаем, то начнутся проблемы со спонсорами.

В исполнительном комитете «Тур де Франс» объяснили: участники, которые не готовились к гонке и не приводили себя в форму, исторически не имели никаких шансов победить. Теперь они смогут с лёгкостью финишировать и даже обойти тех, кто ранее получал нечестное преимущество за счёт интенсивных тренировок.

– Времена, когда большой спорт был занятием для избранных, давно ушли, – говорит вице-президент Amaury Sport Organisation Жюль Пети. – Дискриминация участников по их физической форме или параметрам – весьма позорная часть нашей истории, с которой мы сейчас прощаемся. Принятое сегодня решение безусловно сделает велоспорт более вдохновляющим.

—