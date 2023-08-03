Мнение: О накале взаимных обид… Украина всех наконец-то «достала»?

А меж тем «трещинки» промеж Украиной и её союзниками спонсорами продолжают углубляться. Хуже того, этих трещинок становится всё больше, а мелочные ссоры и свары на публику вываливаются всё чаще. В глазах которой #Украина постепенно превращается из бедной родственницы, которой надо помочь, в капризную содержанку, которая начинает докучать.

Да, эта имиджевая трансформация пока ещё не настолько глубока, чтобы вылиться в какие-то реальные проблемы, кроме публикаций в СМИ. Но нынешнее украинское руководство, всерьёз поверившее в свою «крутизну», раз за разом усугубляет прежние ошибки и продолжает наступать на те же грабли.

Что в свете перспектив нынешнего конфликта довольно скверно в первую очередь для самой Украины.

Ещё в прошлом году проскакивала информация, что американский президент Джо #Байден мягко отчитал своего украинского визави Владимира Зеленского за постоянное «нытьё» и посоветовал тому перестать быть таким «неблагодарным». Этот неловкий момент стороны как-то ненавязчиво замяли. Но возникли новые.

На недавнем саммите #НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что странам Запада хотелось бы услышать от Украины больше слов благодарности за поставки оружия и военной техники. Вместо этого, по словам чиновника, они слышат от администрации Владимира Зеленского частую критику за отказ принимать страну в состав Альянса по ускоренной процедуре. Как отметил господин министр, западным союзникам Киева часто очень тяжело даются решения о выделении дополнительных пакетов помощи, а потому выражения самой искренней признательности — наименьшее из того, что следовало бы делать киевским властям. В ответ украинский президент сначала язвительно поинтересовался у Бена Уоллеса, как именно Киев «должен благодарить» Запад, а затем саркастически сказал «спасибо» аж 43 раза в одном посте. Что показалось перебором даже некоторым его сторонникам.

Сейчас на наших глазах развивается дипломатическая перебранка Украины с Польшей. И снова поводом для конфликта стала «недостаточная благодарность» Киева за польскую поддержку, о чём заявил советника Анджея Дуды по внешней политике Марчин Пшидач. Украинские власти не придумали ничего умнее в ответ, чем вызвать посла Варшавы в МИД и прочесть ему лекцию о том, что поляки а) «соврамши» и б) «не должны подвергать сомнению… взаимопонимание между нашими народами». После чего уже польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский прямым текстом заявил, что отношения Польши и Украины испортились после высказываний некоторых представителей Киева.

Справедливости ради, у поляков с украинцами и так немало острых моментов, начиная с «Волынской резни» и «Восточных кресов» и заканчивая защитой польских фермеров от украинского зерна. Так что ещё один спор с гонористым соседом Киеву явно не в жилу. Но и просто извиниться он почему-то не хочет.

На этом фоне американская медиа-организация Politico, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, с неожиданной откровенностью заявила, что сторонники Украины «сильно разочарованы», поскольку и новый удар ВСУ на юго-востоке страны, для которого украинское командование ввело в бой

тысячи обученных на Западе солдат, всё ещё не дал значительных результатов. По заявлениям представителей Пентагона, «успехи измеряются в сотнях метров». И хотя некоторые проукраинские оптимисты продолжают надеяться, что в оставшиеся до осенней распутицы два месяца украинским военным удастся продемонстрировать хоть какой-то прорыв, ряд западных СМИ уже намекают на возможность долговременной «заморозки» конфликта.

Более того, недовольство Украиной растёт и у главного «спонсора». По свидетельству CNBC, Вашингтон сейчас раздражают не только высказывания Владимира Зеленского перед саммитом НАТО в Вильнюсе, но и некоторые эпизоды конфликта. «#США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев всё равно их делает, отмахивается от американских предупреждений или не обращает на них внимания. И они набрасываются на США, на Вашингтон или на администрацию Байдена, постоянно жалуясь», – подчеркнул источник американского телеканала. Например, по его словам, Киев вызвал раздражение Америки, когда решил продолжить борьбу за Бахмут-Ариёмовск. Военные аналитики говорили, что город «не представляет стратегической ценности», однако #Украина решила продолжать его оборону, сделав небольшой населённый пункт «символом украинского сопротивления». В результате ВСУ потеряли много опытных военных, а также израсходовали большое количество боеприпасов, которые можно было использовать при контрнаступлении. При этом «фортецию» всё равно пришлось оставить.

В свою очередь, и у Киева есть поводы для разочарований в союзнической помощи. «Надежды на значительные успехи украинских формирований, получивших новое вооружение, новую подготовку и новые вливания артиллерийских боеприпасов, не оправдались, по крайней мере, на данный момент. Это ставит под сомнение качество подготовки украинцев, которую они получали от Запада, и то, насколько успешными оказались поставки оружия на десятки миллиардов долларов», — отмечает американская The New York Times. Можно предположить, что это вызовет очередную волну упрёков и требований со стороны Киева. А значит, и новое недовольство уважаемых партнёров.

Тем более, что Владимир Зеленский упорно продвигает популярную среди сограждан мантру: дескать, Украина защищает весь западный мир от «российской агрессии», а потому Запад у неё в долгу. С точки зрения западного избирателя, это переворачивание ситуации с ног на голову. С точки зрения и Жана из Нанта, и Йогана из Мюнхена, и даже Яниса из Каунаса, это именно он, Жан-Йоган-Янис и т.п. своими налогами, часть из которых западные правительства отдают на нужды ВСУ вместо поддержки локальных экономик, помогает Украине защитить себя. И хотя он вполне сочувствует украинцам, на головы которых падают ракеты и дроны, у него и своих проблем хватает: инфляция, стагнация, конкуренция… И — счета, счета, счета. Жизнь дорожает и усложняется, видите ли. Да — ценности, да — солидарность, да — сострадание и помощь. Но если реципиент оной вместо горячей благодарности лишь блажит и требует ещё, каналы эмпатии мало-помалу закрываются.

А потом приходит черёд распределения бюджетов на очередной финансовый год — и упс! Еврокомиссия одобряет выделение 733 млрд евро на господдержку европейских предприятий, пострадавших от конфликта на Украине. Ещё раз: без четверти триллион отправляется не «пострадавшей» Украине, а на поддержку собственных компаний и фирм Европы, столкнувшихся с проблемами из-за «украинского кризиса». Так, чисто для сравнения, вся европейская помощь Киеву с февраля прошлого года составила 72 млрд евро. В 10 раз меньше. Какую роль в появлении такой «пропорции» сыграли регулярные истерики и нотации киевских властей, можно лишь догадываться.

Нет, заметка не о том, что Запад «устанет» поддерживать Украину. Он многое терпит даже от тех же поляков: думаете много радости немецкому бюргеру от польских требований «репараций»? Но одно дело — помогать кому-то в силу «политической необходимости», а совсем другое — по нужде и по желанию одновременно. Так что объёмы, характер и сроки этой поддержки тоже могут быть разными. Тем более, когда речь идёт о вступлении в некие «элитные» альянсы и союзы, где надо соответствовать. И всё это не в последнюю очередь определяется в зависимости от человеческих отношений стран и их лидеров. От искренней человеческой благодарности даже и за малое — в том числе.

Или вот так искренне благодарить и низко кланяться — «гордость не позволяет»?

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