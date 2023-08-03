«Известия»: В России планируют создать мобильного оператора для госорганов

В РФ готовится к запуску инновационный проект – виртуальный мобильный оператор, предназначенный для обеспечения связью государственных структур. Инициатива будет реализована на базе уже существующей системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

На данный момент проект находится на этапе обсуждения и технических испытаний. Ожидается, что внедрение нового оператора будет реализовано на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая использует инфраструктуру четырех ведущих федеральных мобильных операторов. Эксперты подчеркивают, что абоненты будущего мобильного оператора смогут рассчитывать на высокое качество связи.

По словам источника, тесно связанного с одним из операторов, потребность в такой специализированной связи для государственных служащих давно ощущается. В настоящее время проект находится на стадии детальных консультаций между оператором «ЭРА-ГЛОНАСС» и крупнейшими отечественными телекоммуникационными компаниями, включая «Ростелеком». Важным этапом станут технические испытания системы, направленные на интеграцию устройств, обеспечение голосовой связи и доступа в интернет.

Однако на данный момент обе стороны подчеркивают, что проект находится в стадии обсуждения, и точная дата запуска нового оператора пока не установлена.

Создание специализированного мобильного оператора для государственных чиновников и законодателей планируется как совместный проект между операторами. Однако внедрение голосовой связи и доступа в интернет требует решения определенных технических вопросов, так как в настоящее время система «ЭРА-ГЛОНАСС» функционирует в режиме обмена информацией между машинами (M2M) для передачи данных о ДТП.

Эксперты подчеркивают, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет уникальные возможности и потенциал, который постоянно расширяется в рамках цифровой экономики. Она была изначально разработана для оперативного реагирования государственных служб в случае аварий с целью предоставления помощи и спасения пострадавших. Однако еще на этапе создания было понятно, что потенциал системы намного шире, особенно в обеспечении безопасности. Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» также является единственным оператором беспроводной связи в мире, обслуживающим миллионы пользователей по всей территории страны через инфраструктуру всех национальных операторов мобильной связи.