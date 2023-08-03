 

“До сих пор проедаем наследство”: Шукшина вспомнила Советский Союз

03.08.2023, 8:35, Новости дня
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Какими бы ни были громогласными высказывания артистов, вряд ли они могут побить по уровню меткости цитаты этой звезды. Одной из самых ярых противниц социальных устоев считается Мария Шукшина. Острая критика актрисы раздается по поводу и без, ведь она всегда рада обсудить Россию и ее историю.

На днях знаменитость заявила россиянам, что они бездействуют и лишь пожинают плоды, полученные от предков. Конечно, она считает себя вправе судить об этом со своей колокольни.

“Мы до сих пор проедаем наследство, доставшееся нам от Советской империи-цивилизации. При этом ничем его не восполняем, только пользуемся (во всех сферах – от науки, машиностроения до культуры)”, — написала Мария Шукшина в телеграм-канале.

Таким образом она вспомнила Советский Союз и сравнила достижения минувшей эпохи с успехами современности. Несмотря на резкие и для кого-то даже обидные слова, артистка попала точно в цель. Несмотря на бахвальство некоторых “крупных шишек” у руля общественного прогресса, в СССР, при всех его минусах, в обществе хотя бы не было заметного раскола.

Напомним, ранее Мария Шукшина осудила доктора Александра Мясникова, который заявил о пользе употребления насекомых в пищу. Она не согласна с мнением врача о том, что в будущем россиянам придется есть мух.


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