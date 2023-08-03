Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Нигеру. 03.08.2023



Коротко по Нигеру. 03.08.2023

1. США и Италия на словах отказались от идеи военной интервенции в Нигер, заявляя о невозможности их военного вмешательства. Де-факто, Франции предлагают сражаться за свой (теперь уже нет) уран своими руками и руками местных зависимых правительств.

2. США на фоне эвакуации части граждан из Нигера уже заявили, что сохранят там свое посольство, но сократят персонал и заменят посла. Италия также сохранит свое посольство, но вывезет прочих граждан – эвакуация уже идет.

3. Самое неприятное, что пока произошло для военных захвативших власть в Нигере, это перекрытие поставок электричества из Нигерии, что отразится на местных потребителях, так как Нигерия поставляет более половины электроэнергии в Нигер. Также прекращены денежные выплаты Нигеру по линии Всемирного банка и ЕС.

4. Несмотря на угрозы и давление, генерал Чиани сообщил, что военные не пойдут на уступки и не будут восстанавливать свергнутую французскую марионетку у власти. На давление и угрозы они ответят решительно и не склоняться.

5. В поддержку новых властей Нигера, помимо Алжира, Мали и Буркина-Фасо, также выступила Гвинея, которая находится в сфере влияния Китая.

6. В столице Нигера продолжаются демонстрации в поддержку армии захватившей власть, а также продолжают таскать и вывешивать флаги России. Почти все ключевые административные объекты в столице контролируются мятежниками. Никакого серьезного сопротивления, как и массовых выступлений в поддержку свергнутого Базумы – нет.

7. В целом, в Нигере развивается очень интересный сюжет, который затронет большое кол-во стран и так или иначе изменит баланс сил в Западной Африке. Уже сейчас очевидно, что французская неоколониальная империя получила тяжелый удар, а процессы деколонизации, которые приостановились после уничтожения СССР, продолжают набирать обороты.

Нигер будет свободным!

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