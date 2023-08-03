Всё меньше желающих вступать в бундесвер — Писториус засомневался в необходимости увеличения численности немецкой армии

Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился пересмотреть запланированный целевой показатель увеличения численности бундесвера до 203 тыс. военнослужащих к 2031 году, пишет Süddeutsche Zeitung. По словам Писториуса, в теории это число может быть как увеличено, так и снижено — нынешняя цель кажется слишком «амбициозной» в условиях низкой рождаемости и нехватки квалифицированных кадров. Как отмечает издание, за первые пять месяцев 2023 года число заявок на прохождение воинской службы в бундесвере сократилось на 7%.



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В связи со значительным сокращением числа заявлений о приёме на военную службу по контракту в бундесвере министр обороны Германии Борис Писториус распорядился пересмотреть запланированный целевой показатель увеличения численности личного состава до 203 тыс. военнослужащих к 2031 году. В настоящее время в Вооружённых силах Германии служат около 181 тыс. человек. В ходе визита в Центр профессиональной подготовки бундесвера в Штутгарте политик заявил, что поручил выяснить, из чего складывается это число и как оно соотносится с задачами, стоящими перед бундесвером, пишет Süddeutsche Zeitung.

По словам Писториуса, в теории численность военнослужащих может быть как увеличена, так и снижена. При этом министр обороны ясно дал понять, что целевой показатель кажется слишком «амбициозным» в условиях низкой рождаемости и высокой конкуренции на рынке труда. Нужно быть готовым к тому, что цель может быть достигнута позже или не достигнута вовсе, предупредил политик. «Сейчас, в начале срока моих полномочий, я хочу знать, на какое число я могу опираться», — подчеркнул он.

С января по конец мая 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число желающих служить в немецкой армии значительно сократилось. Согласно внутренней отчётности министерства обороны, к концу мая этого года заявки на прохождение воинской службы по контракту в бундесвере подали 23 414 человек. Это на 7% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Целевой показатель увеличения численности бундесвера до 203 тыс. человек был установлен ещё в 2018 году, когда должность министра обороны Германии занимала Урсула фон дер Ляйен, представитель Христианско-демократического Союза. Как считает издание, на фоне аннексии* Крыма Россией фон дер Ляйен стремилась расширить личный состав бундесвера. Однако она хотела достичь этой цели уже к 2025 году, что оказалось нереалистичным. Целевой показатель постоянно становился предметом политических дебатов. В условиях нехватки бюджетных средств перед конфликтом на Украине министерство обороны предложило не менять численность бундесвера, а модернизировать его вооружение.

Сейчас Писториус в полной мере «ощущает на себе последствия нехватки квалифицированных кадров и низкой рождаемости». По его словам, когда он сам военную службу, численность населения в возрастных группах, к которым имел доступ бундесвер, была вдвое больше. Рабочие группы в министерстве обороны в настоящее время ищут способы стать «быстрее, лучше и эффективнее».

Министр обороны также заявил о необходимости набирать больше женщин и лиц с миграционным прошлым. По его словам, в обеих группах кроется большой потенциал, который, однако, ранее не удавалось реализовать. Политик уверен, что период между заключением первого контракта и началом службы должен быть сокращён. Бундесвер должен проявлять большую гибкость в отношении сроков набора. Кроме того, он намерен найти решение для тех военнослужащих, которые должны уйти в отставку по возрасту, но не обязательно этого хотят.

Ни в коем случае нельзя создавать «ложных ожиданий», считает Писториус. Доля отказа от службы среди тех, кто уже подал заявку, составляет 30%. В этой связи он раскритиковал рекламные кампании, преподносящие военную службу как прохождение «невыполнимых миссий» — в стиле голливудских фильмов. По его словам, суть службы — желание защищать страну и альянс и принимать участие в зарубежных миссиях, а также связанная с этим готовность «рисковать собственным здоровьем ради безопасности других». Писториус назвал бундесвер «очень требовательным работодателем», которому, однако, есть что предложить, передаёт Süddeutsche Zeitung.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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