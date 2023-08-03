Кредо развитого путинизма. Как объясняют мир «Основы российской государственности»

Представление об истории как эстафете цивилизаций удобно для российского руководства. Раз повезло управлять молодой цивилизацией, то необязательно просчитывать свои шаги и риски, развивать экономику, вести разумную внешнюю политику. Молодость все простит и спишет все ошибки, Россия в любом случае станет лидером.

Президентская администрация подготовила к выборам 2024 года новую эрзац-идеологию. Власти не стали рисовать четкий образ будущего, но не обратились и к прошлому. Вместо этого гражданам предложили набор догматов: «молодая страна-цивилизация Россия не может не победить стареющую цивилизацию Запада», «у власти и общества одни цели», россиянам свойственны коллективизм, жертвенность и служение государству. Эти тезисы изложены в новом вузовском курсе «Основы российской государственности», который с сентября будут изучать все студенты страны. Свою теорию Кремль пытается подкрепить псевдонаучной базой, чтобы в эти тезисы легче верилось.

Россия молодая

Перед каждыми федеральными выборами последних лет в Кремле задаются вопросом: какой «образ будущего» предъявить россиянам? Долгое время все строилось на концепте «путинской стабильности»: материальное благополучие граждан улучшается и будет улучшаться. Взамен власти требовали от населения лояльности и получали ее.

Однако поддерживать эту концепцию стало непросто еще в предвоенные годы. Мешал долгий застой в экономике и непопулярные шаги властей вроде пенсионной реформы 2018 года. Вторжение в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, окончательно похоронило «путинскую стабильность». Кремлю пришлось задуматься о новой псевдоидеологии.

Результат этих размышлений — новый вузовский предмет «Основы российской государственности», разработанный по заказу и под надзором внутриполитического блока Кремля. Одна из его целей, прямо заявленная в программе, — предотвратить рост оппозиционных настроений среди молодежи, привив ей «развитое чувство гражданственности и патриотизма».

Сделать это предлагается при помощи цивилизационного подхода к истории. Его суть в том, что в каждый момент времени на пике развития находится определенная цивилизация со своим особым укладом, культурой, традициями. Как и живые организмы, цивилизации рождаются, взрослеют, достигают расцвета, стареют и умирают. Подтекст понятен: западная цивилизация свое уже отжила, а российская находится «на марше развития». Это цитата Владимира Путина, который вообще любит рассуждать в таком духе и, например, обращаться к творчеству видного сторонника цивилизационного подхода, историка Льва Гумилева.

Представление об истории как о эстафете цивилизаций очень удобно для высшего российского руководства. Раз им повезло управлять молодой цивилизацией, то необязательно просчитывать свои шаги и риски, развивать экономику, вести разумную внешнюю политику. Молодость все простит и спишет все ошибки, Россия в любом случае станет лидером.

Выгодно властям и то, что цивилизационный подход исключает существование общечеловеческих ценностей. Как раз этими соображениями руководствуется Путин, критикуя «навязывание Западом своих ценностей». Наконец, такой подход позволяет обосновывать другую любимую Кремлем концепцию — «многополярного мира» с разными «полюсами-цивилизациями».

Такие идеи Кремль мечтает внедрить в сознание не только студентов, но и всех россиян. Неслучайно в эти дни один из главных ответственных за проект — Андрей Полосин (человек, близкий к куратору внутриполитического блока Кремля Сергею Кириенко) — активно разъясняет положения концепции работникам Кремля, вице-губернаторам и политологам. К выборам-2024 никаких разночтений в подходах быть не должно.

Лояльность по науке

Сформулированная концепция не предполагает рефлексии, что удобно для пропаганды. Не надо ни разрабатывать проекты будущего (оно прописано лишь пунктирно), ни думать над методами достижения целей. Кремль хочет навязать россиянам слепую веру, пытаясь подпереть ее эрзацем научности. Доверие аудитории должно вызвать обилие терминов — таких как «общенациональный цивилизационный код» и «социальная идентичность». Сами «Основы государственности» разрабатывались в рамках проекта «ДНК России» — и это тоже игра в научную терминологию.

На таких же псевдонаучных основаниях власть будет пытаться формировать лояльность себе. Гражданам расскажут об особом мировоззрении и системе ценностей, которые они должны разделять в силу «принадлежности к российской цивилизации и российскому обществу».

В вузовском курсе перечислены ключевые понятия этой системы и «соответствующие им ценностные доминанты». Так, человеку соответствует созидание, семье — традиции, обществу — согласие, государству — доверие к институтам власти, стране — патриотизм. Из этого следуют «установки», которые, по мнению авторов, разделяют россияне: «власть компетентна и эффективна», «власть и общество на одной стороне, у них общие цели», «доверие к выборам», «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения России» и так далее.

В презентации проекта «ДНК России» также был перечислен ряд «ценностей», присущих россиянам: «служение», «суверенитет», «стабильность». Андрей Полосин в публичных выступлениях называет «свойствами русского народа» мессианство и «обязательность наличия сверхцели».

Авторы концепции утверждают, что «доминанты», «установки» и «ценности» были выявлены на основе научных исследований. Если изучить вопрос глубже, то выяснится, что речь идет всего лишь о мозговых штурмах, которые провели чиновники, преподаватели и политологи, а также об опросах фокус-групп, сформированных среди лояльных власти студентов.

Однако простые граждане так глубоко копать не будут. Им просто предлагают поверить в научность новой концепции. И принять правила игры: если считаешь себя частью российской цивилизации, то разделяй ее «установки» и «ценности». Россиянам предлагается смириться и подчиниться — ведь это им, с научной точки зрения, свойственно.

Путину и его соратникам такие идеологические разработки по душе. Концепция утешает руководство страны после совершенных ошибок и дает ему чувство спокойствия: никакой угрозы режиму нет, ведь россияне почитают власть, а Россия как молодая цивилизация не может не побеждать.

Однако рассчитывать на особый успех создаваемой конструкции не приходится. Скорее, она повторит судьбу советского научного коммунизма. Там хотя бы был образ будущего, но люди все равно массово разочаровались в этой идеологии, как только поняли, что она не ведет их к материальному процветанию. Нынешний цивилизационный подход не дает даже таких обещаний, предлагая гражданам служить отечеству просто потому, что «наукой» так предопределено.

Сейчас лояльные власти структуры и персонажи будут всячески демонстрировать приверженность прописанному в концепции «российскому мировоззрению». Однако в кризисной для власти ситуации они наверняка откажутся от искусственных конструктов с той же легкостью, с какой советские граждане в свое время отринули научный коммунизм, превратившись в сторонников демократии и гласности.

Андрей Перцев