Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина

Вы непременно знаете хотя бы один фильм с его участием, ведь кино с этим замечательным артистом крутят по телевидению с высокой периодичностью. Михаил Пуговкин умер в июле 2008 года, но память о нем и его удивительном творчестве продолжает жить в сердцах людей советской закалки.

Предлагаем ненадолго отложить дела и пройти тест, вспоминая кино СССР. Сможете угадать фильм по цитате Михаила Пуговкина? Уверены, вы справитесь! Если не получится с первого раза, просто обновите страницу и пройдите тест заново.