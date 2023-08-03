 

Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина

03.08.2023, 5:58, Новости дня
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Вы непременно знаете хотя бы один фильм с его участием, ведь кино с этим замечательным артистом крутят по телевидению с высокой периодичностью. Михаил Пуговкин умер в июле 2008 года, но память о нем и его удивительном творчестве продолжает жить в сердцах людей советской закалки.

Предлагаем ненадолго отложить дела и пройти тест, вспоминая кино СССР. Сможете угадать фильм по цитате Михаила Пуговкина? Уверены, вы справитесь! Если не получится с первого раза, просто обновите страницу и пройдите тест заново.


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