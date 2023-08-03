DWN – Германия терпит экономическое бедствие и тянет за собой на дно всю Европу

Германия переживает сейчас глубокий экономический кризис, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Всё большему числу промышленных предприятий некомфортно вести бизнес в ФРГ. Всему виной высокие цены на энергию, дефицит специалистов, бюрократические преграды и высокие налоги. При этом Германия как «локомотив Европы» тянет за собой на дно и все остальные страны — члены ЕС, рассказывает немецкое издание.



AP

Впервые за десятилетия Европа переживает глубокий кризис и ощутимую утрату благосостояния, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Долгое время в Брюсселе думали, что благодаря дешёвой энергии из России, недорогим товарам из Китая, постоянному притоку молодых мигрантов и поддержке США у них всё будет хорошо, но ситуация сложилась иначе.

Тем временем остальной мир растёт, констатирует немецкое издание. В этом году даже российская экономика, против которой были введены санкции, улучшит свои показатели. Германию же, локомотив Европы, ожидает минус в размере 0,3%. А за собой ФРГ на дно тянет и всю еврозону. С 2019 года в крупнейших европейских экономиках существенно снизились реальные заработные платы, а также уровень личного потребления.

При этом в США эти показатели, наоборот, выросли, отмечает автор статьи. И всё благодаря ряду протекционистских мер, которые принял в своё время ещё бывший президент США Дональд Трамп и продолжил принимать его преемник Джо Байден. В то время как ВВП ЕС на 50% зависит от экспорта, в США эта зависимость составляет всего 10%. Европа начала терять своё значение как экспортёр с тех пор, как в Китае стали сокращаться продажи немецких автомобилей. Да и в целом по всему миру государства сами налаживают у себя технологическое производство. При этом за все эти годы ЕС так и не смог избавиться от зависимости от энергетического импорта. Тем временем США годами успешно добывают сланцевый газ. А европейские политики продолжают напряжённо искать дешёвые источники энергии за границей.

К этим основным проблемам прибавляется ещё и большое количество специфических для Европы трудностей. Речь, в частности, идёт о повышении расходов на оборону, боевых действиях на Украине, последствиях жёстких мер по борьбе с коронавирусом, стареющем населении и особой культуре труда, в которой всё больше времени уделяется свободному времени.

Германии нужно срочно менять свой курс, иначе всё больше предприятий будет уходить в другие страны, предостерегает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Компании могут не вынести «опасную смесь» из высоких цен на энергию, дефицита специалистов, взыскательных работников и непредсказуемых политических требований. Для того чтобы не потерять свой промышленный базис, на котором и зиждется благосостояние страны, и не превратиться в так называемую «экономику услуг», Германия должна срочно поменять многие вещи. В частности, устранить бюрократические преграды для свободного предпринимательства, оптимизировать миграцию, снизить налоги и непреклонно продвигать собственные интересы в сфере энергетики. На данный момент Германия тормозит всю Европу. «ЕС не должен повторить ошибки немецкого правительства, позволив идеологическим войнам оказывать на себя влияние и себя парализовать», — заключает автор.

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