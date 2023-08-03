Мнение: Дай автомат! Дай автомат!

Цирк на дудках продолжается и бьет уже все рекорды.



Гладков дал автомат

Не так уж давно, в январе-феврале 2022 года, то есть перед самым началом вторжения, по телевизору буквально во всех новостных выпусках непрерывно крутили ролики из Украины о том, как там «вооружают тероборону», раздавая всем желающим автоматы Калашникова (особенно часто «на раздаче», помнится, показывали мэра Киева Кличко) – и всё это шло под гневно-осуждающие комментарии дикторов, по-отечески журивших украинцев – мол, как же так, ай-яй-яй, да что ж они такое делают?? Во-первых, мол, непонятно зачем (ведь Украине никто не угрожает), а во-вторых – как же так можно, ведь это ж ОРУЖИЕ, оно ведь СТРЕЛЯЕТ!! АКМ – из него ведь и убить можно ненароком! Нешто можно обычным людям такое в руки давать? А если оружие получит убийца? Или маньяк?! Неужели украинские власти не понимают, насколько это опасно??

И все эти бабкины причитания отечественной пропаганды были не просто так – они подводили к нехитрому выводу: эти раздачи автоматов населению – еще один явный признак того, что во главе Украины стоит невменяемая, безумная власть (потому что нормальная власть – вот, например, как в России – будет, конечно, держать оружие как можно дальше от народа, под большим амбарным замком! Оружие народу не игрушка!) И далее подразумевался (хотя и напрямую тогда не озвучивался) «естественный итог размышлений»: власть на Украине – плохая, негодная, и ее надо свергнуть для пользы украинского же народа.

И я еще помню, как у нас досужие кумушки тогда же, зимой 2022 года, очень строго поджимали губы и еще решительнее телевизора осуждали потерявших всякое разумение украинцев – да как же так можно, автоматы – людям без разбору?! Да они ж такое устроят! Да это ж будет у них на Украине сплошной бандитизм!!

И что мы имеем теперь, спустя всего лишь полтора года? Мы имеем те же самые раздачи автоматов населению, той же «теробороне» – только в России.

«БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. В Белгородской области прошли учения и торжественная церемония вручения оружия и оборудования бойцам территориальной самообороны, передает корреспондент РИА Новости. В состав самообороны входят восемь батальонов. На полигоне каждому вручили цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидроновые ружья и ключи от новых автомобилей УАЗ-пикап».

Единственно, чему я рад – это, конечно, за старого своего знакомца Вячеслава Гладкова. Наконец-то у него будут свои 8 батальонов, причем каждый – на личном УАЗе и с автоматом! С ними он, думаю, свернет горы. Дрожите, негодяи! Гладков вам всем покажет кузькину мать! (и я имею в виду отнюдь не только ВСУ)

“Сейчас находится в рассмотрении Государственной думы закон, который позволит решить вопрос с обеспечением оружием самообороны на другом уровне. Будет нам проще”, — сказал Гладков. Еще проще! С вертолетов будут разбрасывать?! Давно пора!

Ну и далее процесс, что называется, пошел: «Вслед за Белгородской областью оружие получила курская тероборона» – сообщает РБК. Жду, когда у нас тут в Новогиреево у метро станут раздавать. Возьму себе если не автомат, то карабин. В хозяйстве пригодится.