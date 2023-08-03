 

Мнение: Вон оно как…

03.08.2023, 2:00, Разное
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Автор бессмертных строк (и отличной песни)

«Я буду долго гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю,
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке, которую люблю»

поэт Николай Рубцов умер в 35 лет, будучи задушен своей невестой, спустя 11 дней после подачи ими заявления в ЗАГС”.

Мопед, как говорится, не мой, нашел в ФБ. Настолько поражен этой информацией, что поверил ей сразу и навсегда. Хотя раньше, как все 2% населения (которым в принципе знакома фамилия Рубцов), был также уверен, что Рубцов умер от обычной русской народной болезни, т.е. допился до смерти.

Но такой финал вернее. Все равно не прекратим верить в любовь!

Источник: Размышления вольного социолога


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