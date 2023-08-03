Более 44% россиян никому не дают денег в долг

Более 44% россиян признались, что никогда и никому не одалживают денег. Такие результаты дал опрос сервиса SuperJob.

Более 22% соотечественников заявили, что готовы дать в долг лишь близким родственникам. При этом около 20% опрошенных регулярно одалживают деньги друзьям, еще 9% — коллегам. В среднем сумма заема составляет шесть тысяч рублей.