 

Более 44% россиян никому не дают денег в долг

03.08.2023, 1:55, Новости дня
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Более 44% россиян признались, что никогда и никому не одалживают денег. Такие результаты дал опрос сервиса SuperJob.

Более 22% соотечественников заявили, что готовы дать в долг лишь близким родственникам. При этом около 20% опрошенных регулярно одалживают деньги друзьям, еще 9% — коллегам. В среднем сумма заема составляет шесть тысяч рублей.


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