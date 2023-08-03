 

CNBC – Украина испытывает терпение союзников — между Киевом и его сторонниками всё больше разногласий

03.08.2023, 1:25, Новости дня
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Между Киевом и его союзниками всё чаще возникают трения и разногласия, причём как на дипломатическом, так и на стратегическом уровне, отмечает CNBC. Украина не прислушивается к советам сторонников, выдвигает спорные требования и придерживается сомнительной военной тактики, испытывая тем самым терпение Запада.


AP

Отношения Украины с её международными партнёрами становятся всё более сложными, заявляет CNBC. Несмотря на то что Киев неоднократно благодарил своих союзников за многомиллиардную помощь, его нужды и требования, а также различия в военно-политических соображениях Запада и Украины нередко приводят к внутренним спорам и столкновениям.

Так, по данным CNBC, в последнее время напряжённость возникла в связи с военной стратегией Украины и её требованиями к НАТО. Считается, что президент Украины Владимир Зеленский возмутил некоторых союзников перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе, когда назвал «абсурдом» нерешённость вопроса о членстве Украины в НАТО. В ответ на такие слова министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил президенту Украины об «усталости от войны и скептиках среди союзников, сомневающихся в огромных объёмах дальнейшего финансирования». А США, в свою очередь, были настолько недовольны сказанным, что в течение некоторого времени рассматривали возможность ограничения предложений, которые были сделаны Киеву на саммите.

Кроме того, как отмечает CNBC, Америку раздражает и привычка Украины игнорировать рекомендации союзников: «США настоятельно советуют Украине не делать определённых вещей, но Киев всё равно их делает, отмахиваясь от опасений Америки или не обращая на них внимания».

Хотя НАТО и продолжает поддерживать Украину, такие учащающиеся моменты показывают, что Киеву необходимо соблюдать эту тонкую грань между требованиями, которые он предъявляет к своим союзникам, и пониманием собственных перспектив, приоритетов и политических соображений своих партнёров. Бывший заместитель генсека НАТО Джейми Ши подчёркивает, что «положение Украины сложное — и неизбежно возникнет разрыв между тем, чего хотят украинцы, и тем, что Запад может им предоставить». По его словам, «украинцы всегда будут неудовлетворены из-за того, что им нужно всё больше и больше».

Однако Украина вызывает недовольство у своих союзников не только на дипломатическом уровне, отмечает CNBC. Военная стратегия Украины — символическая ценность борьбы за каждый клочок территории — иногда вступает в противоречие с военными перспективами и прагматизмом её союзников. Считается, что Киев вызвал раздражение США, когда решил продолжить борьбу за Бахмут — город, который уже более года находится в эпицентре ожесточённых боев и который не представляет особой стратегической ценности. На призывы Соединённых Штатов оставить город, понимая, что борьба за него обернётся как тратами боеприпасов, так и потерями солдат, Украина всё равно вступила в долгий и неравный бой, чем вызвала недоумение и осуждение со стороны США, пишет CNBC.

Сейчас всё внимание сосредоточено на украинском контрнаступлении. Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс утверждает, что «Украина испытывает давление со стороны своих западных сторонников, которые требуют от неё продемонстрировать прогресс в этом контрнаступлении». Но даже сейчас союзники не устают напоминать Украине, что «более разумный подход заключается в том, чтобы делать всё тогда, когда наступит подходящий момент».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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