Обозреватель DT – Запад пытается втянуть Индию в свою орбиту, но страна всё ближе к России — Китаю

Хотя мало кому в последнее время удавалось заключить серьёзные торговые сделки с Индией, при помощи торговли Запад надеется втянуть страну в свою орбиту, пишет обозреватель The Daily Telegraph Шанкар Сингем. Впрочем, предстоящие в следующем году Индии общенациональные выборы могут осложнить отход в сторону от РФ и Китая.



AP

Множество стран пытались, но не смогли заключить значимое по наполнению торговое соглашение с Индией. В США и странах Европы занимаются этим уже несколько десятилетий, а Австралии удалось заключить относительно поверхностный договор. Единственной страной, которой удалось добиться успеха в этом вопросе в последние годы, стали Объединённые Арабские Эмираты. Второй страной может стать Великобритания.

Как пишет обозреватель The Daily Telegraph Шанкар Сингем, выгоды будут не только экономическими. В быстро меняющемся мире Индия приобретает всё большее значение в качестве самостоятельного геостратегического игрока. В ближайшее время решения Нью-Дели будут иметь большое значение, считает автор. Торговая сделка с Великобританией — шанс вовлечь Индию в экономическую орбиту Запада — и отдалить от стратегических противников РФ и Китая.

По мнению Сингема, Индия придерживается нестандартного дипломатического курса, который во многом определяется непростыми отношениями с торговой политикой. Ещё начиная с правительства Джавахарлала Неру, Индия часто оказывалась рядом со странами, с которыми «выгоды в альянсе заключались главным образом в противостоянии Америке и Западу в проведении либерализации торговли».

В результате Индия, как полагает обозреватель, «оказалась в крайне неудобном положении», так как зависит от российского военного оборудования, в то время как Запад всё настойчивее требует от неё выбрать сторону на фоне конфликта на Украине. Так, Нью-Дели уже играет важную роль в неформальном альянсе Quad, объединяющем США, Австралию, Индию и Японию, пытаясь обеспечить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

На Западе надеются, что посредством торговых сделок привлекут Индию в свою орбиту. Однако такой курс будет сопряжён со значительными трудностями. За 30 лет, прошедших с тех пор, как Индия отказалась от импортозамещения, она мало что сделала для снятия регуляторных барьеров в торговле. Но для того чтобы Индия смогла реализовать свой потенциал и стать крупнейшей экономикой мира, ей необходимо преодолеть внутренние барьеры на пути развития.

Именно в этом контексте Великобритания пытается договориться о торговой сделке. Предполагается, что сделка может быть заключена уже до конца года, до начала предвыборной гонки в Индии. При этом добиться этого в столь короткие сроки будет «непросто, но очень важно».

Впрочем, «отнюдь не очевидно, что возникнет даже «нейтральное» отношение к Западу» в Индии, считает Сингем. В условиях, когда Индия оказалась втянутой в борьбу между Западом и осью Китай — Россия, для страны может оказаться невозможным не присоединиться к одной из сторон. И предстоящие премьер-министру Нарендре Моди выборы и давление избирателей могут усложнить для страны отход от Москвы и Пекина.

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