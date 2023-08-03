Мнение: Реалисты против шизопатриотов, влияние сериалов на мировосприятие и разбор соевых спикеров

1. Кримсональтер пишет про два больших лагеря современного российского политикума (ссылка):



Российская политика часто определяется (к сожалению) конфронтацией между двумя партиями и нет, это не Ротшильды и Рокфеллеры, не демократы и республиканцы, не Ковальчуки и Ротенберги и даже не “либералы” и “патриоты”. Нет. Классификатор работает по другому принципу: у нас есть партия тех, кто выдаёт желаемое за возможное (ваш покорный слуга называет их “шизопатриотами”) и тех, кто старается искать желаемое в возможном (они же – “реалисты”, причём реалисты — это очень-очень широкая коалиция очень разных сил).

Обычно, на стороне реалистов:

– Здравый смысл

– Экономика

– Демография

На стороне любителей выдать желаемое за возможное всегда есть мощный козырь:

– Глубочайшее чувство морального превосходства

Сейчас на стороне “реалистов” ещё и президент Путин.

А так, да, коллеги, хочется сразу всего. И танки в Варшаве, и лунную базу на Юпитере, и исполинский завод по производству самых больших в мире микросхем. Но, к счастью для нас, российские политики умеют вовремя задать себе два экзистенциальных вопроса: «за чей счёт?» и «а нас за шо?».

2. Блогер vasloh рассказывает про деформацию мировосприятия сериалами (ссылка):



У современного общества есть одна интересная особенность: огромный пласт информации, надежно гнездящийся в мировоззрении индивида пришел туда из дешевого, низкокачественного кино и литературы.

Большинство людей практически не сталкивается с милицией, спецслужбами и чиновниками и т.д., но подсознательно считают, что все о них знают — они ж смотрели “Улицы разбитых фонарей”, читали Гузель Яхину с ее буйными фантазиями о брутальных самцах, а в паре сотен сериалов видели трудные будни высосанных врачей, и конечно, теперь они знают всё, и могут рекурсивно судить очередные произведения киноискусства фразами “так все и было” и “как ужасно мы живем”, хотя сценаристы работали вполне в соответствии с голливудскими учебниками и штампами, заранее ненавидя результат своего плохо оплаченного труда (выберите в качестве героя усталого, пьющего, циничного человека с семейными проблемами (от него ушла жена, и он в прошлом дал слабину, когда расследовал то дело… придумаем потом, какое, и пусть там настоящий преступник ушел от ответственности), пусть он в ходе расследования жестокого убийства (“давайте, это маньяк изнасилует восьмилетнюю девочку? — нет, давайте лучше мажор собьет беременную учительницу литературы! — нет, давайте сгорит торговый центр, на это сейчас пойдет больше зрителей!”) — и пусть герой борется с Системой, а главного злодея будет играть тот толстенький артист с гнусной харей, он еще возмечтает по ходу сюжета стать мэром — нет, пусть он уже мэр, и на охоте он скажет прокурору — там следак какой-то оборзел, ты вправь ему мозги, — противным, гнусавым голосом).

А вообще хороший признак, когда человек в жизни нормальной драки-то не видел, а только в телевизоре, да в кликбейтных новостях, куда ж без них.

Добавлю от себя, что темы-то писатели со сценаристами поднимают вполне серьёзные. Беда в том, что когда нечестный или ангажированный писатель начинает писать, например, о раскулачивании, он даёт тем самым хорошую подачу дурным блогерам, которые немедленно подхватывают тему: «смотрите, как эти мерзавцы о раскулачивании врут, наверное, и не было ничего такого, правильно товарищ Сталин русских крестьян уничтожал!».

3. Хотя турбопатриоты и заняли сейчас роль основных риторических оппонентов власти, классические прозападные оппозиционеры образца 2000-х и 2010-х годов по-прежнему остаются в нашем информпространстве, и даже сохраняют некоторую аудиторию внутри России. Алексей Антонов разбирает на Ютубе творчество наиболее популярных сейчас блогеров-эмигрантов (ссылка):