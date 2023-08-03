Мнение: Аномальная жара

“Август в России будет аномально жарким — температура превысит средние значения в большинстве регионов, в том числе в центральной полосе, Поволжье и на Урале, прогнозируют синоптики. Например, в Москве 5—7 августа воздух впервые за лето может прогреться до +34°C”.

Неужели достали и до нас всё-таки?! Сколь веревочке не виться… Но всё равно – наступление Африки в начале августа пережить много легче, чем в конце июня. В июне при таких известиях гложет смертная тоска – “и эта жуть еще на два месяца!”; а в августе – “Хе-хе, всех не перевешаете! Недолго вам беспредельничать – скоро осень! Ура!!”

Так что нехай, включайте. Перетерпим!