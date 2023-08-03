 

Авиаэксперт: Риск столкновения самолета с птицами выше всего при взлете

03.08.2023, 0:34, Новости дня
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Случаи, когда пассажирские самолеты сталкиваются со стаями птиц, не являются редкими. Подобные инциденты могут повредить механизмы воздушного судна.

Авиаэксперт Павел Герасимов сообщил, что риски их попадания в двигатель при посадке ниже, чем при взлете. По словам эксперта, при снижении самолет уже имеет определенный запас скорости и высоты, поэтому существенных угроз для безопасности полета в случае столкновения с птицами не возникнет.


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