Изменения движения транспорта в День города Рыбинска

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, 5 августа будут изменены маршруты движения общественного транспорта следующим образом.

Автобусные маршруты:

С 6:30 до 15:00

№ 1, 3, 33 будут следовать в сторону Соборной пл. по пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Бульварная, ул. Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

№ 2, 10 будут следовать с улицы Фурманова в объезд по улицам Свободы – Герцена – Бульварная ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

№ 6, 9, 12 будут следовать с проспекта Ленина в объезд Крестовой ул. по улицам Димитрова, Свободы, Герцена и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 15 будет осуществлять посадку пассажиров вместо остановки «Соборная площадь» на остановке «Бульварная улица».

№ 25 будет следовать своим маршрутом: – ж/д вокзал – ул. Пушкина – по ул. Герцена – ул. Бульварная далее по своему маршруту. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

№ 16, 16т будут следовать в сторону железнодорожного вокзала по пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Луначарского и далее своим маршрутом. В обратную сторону этим же маршрутом.

№ 8т будет следовать в сторону заволжья по пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста следовать через Бульварную улицу. Осуществлять остановки: «Поликлиника имени Семашко» и «Бульварная улица».

№ 101, 111, 158 будут следовать в сторону железнодорожного вокзала по пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону этим же маршрутом.

№ 179, 180 при движении из п. Юбилейный будут следовать по пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена и далее своими маршрутами. В обратную сторону этим же маршрутом.

С 15:00 до 22:15

№ 1, 3, 33 будут следовать в сторону Соборной пл. по пр. Ленина, Крестовой ул., ул. Пушкина, ул. Герцена, ул. Бульварная, ул. Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

№ 2, 10 будут следовать по улицам: Свободы – Крестовая – Пушкина – Герцена – Бульварная ул. и далее своими маршрутами. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

№ 25 будет следовать своим маршрутом: – ж/д вокзал – ул. Пушкина – по ул. Герцена – ул. Бульварная далее по своему маршруту. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

№ 8т будет следовать в сторону заволжья по пр. Ленина, Крестовая ул., ул. Пушкина ул. Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста следовать через Бульварную улицу. Осуществлять остановки: «Поликлиника имени Семашко» и «Бульварная улица».

С 6:30 до 22:15

№ 109, 150, 152, 156, 160, 505, 506 будут следовать в сторону заволжья по ул. Пушкина, ул. Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста следовать через Бульварную улицу.

№ 5, 29 будут следовать в объезд Крестовой ул. по улицам Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста следовать через Бульварную улицу. Осуществлять остановки: «Поликлиника имени Семашко» и «Бульварная улица».

Троллейбусные маршруты:

С 6:30 до 15:00

№ 1 отменяется.

№ 4 будет следовать по ул. Фурманова – ул. Плеханова – ж/д вокзал – ул. Пушкина – ул. Герцена по новой линии, далее по своему маршруту, в обратном направлении так же.

№ 6 будет следовать по ул. Ворошилова – пр. Революции – ул. Фурманова – ул. Плеханова – ж/д вокзал – ул. Герцена по новой линии, далее по своему маршруту, в обратном направлении так же.

№ 5 будет следовать своим маршрутом: – ж/д вокзал – ул. Пушкина – по ул. Герцена по новой линии, далее по своему маршруту, в обратном направлении так же.

С 15:00 до 22:15

№ 1 будет следовать по ул. Крестовая – ул. Пушкина – ул. Герцена – ул. М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 5 будет следовать пл. Жукова – ул. Фурманова – ул. Плеханова – ж/д вокзал – ул. Пушкина – ул. Герцена – ул. М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 4 будет следовать по ул. Свободы – ул. Крестовая – ул. Пушкина – ул. Герцена – ул. М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.

маршрут № 6 будет следовать по ул. Крестовая – ул. Пушкина – ул. Герцена – ул. М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.

На период ограничения движения по ул. Крестовой троллейбусы будут следовать по ул. Герцена на мост ул. Горького мимо сквера.

Электробусы по маршруту №6 будут осуществлять движение следующим образом:

с 6:30 до 15:00 будут следовать в сторону Соборной пл. по пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Свободы, ул. Герцена, ул. Бульварная, ул. Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

с 15:00 до 22:15 будут следовать в сторону Соборной пл. по пр. Ленина, Крестовой ул., ул. Пушкина, ул. Герцена, ул. Бульварная, ул. Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена.

5 августа в 22:25 от остановки «Площадь Дерунова» в сторону Слипа будет организован дополнительный рейс маршрута №8т.

Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, будет временно перекрыто для движения транспорта несколько улиц в центральной части города.

На период подготовки и проведения полумарафона «Бегом по «Золотому кольцу» с 06:30 до 15:00:

– по улице Волжская набережная на участке дороги от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы (за исключением проезда общественного транспорта на участке от Соборной площади до Фроловской улицы).

– по улице Свободы на участке дороги от улицы Чкалова до улицы Волжская набережная;

– по улице Крестовая на участке дороги от улицы Свободы до улицы Кирова;

– по проспекту Ленина на участке дороги от улицы Свободы до улицы Братьев Орловых;

– по улице Кирова на участке дороги от Крестовой улицы (со стороны Универмага) до улицы Волжская Набережная.

Временно будет ограничен доступ пешеходов на пешеходную дорожку нижней набережной Волги от Стоялой улицы до площади ДС «Полёт».

На период проведения мероприятий, посвященных Дню города, будет временно прекращено движение транспортных средств:

По Волжской набережной с 15:00 до 22:15:

– на участке дороги от улицы Глеба Успенского до улицы Кирова;

– на участке дороги от улицы Ломоносова до Фроловской улицы (за исключением проезда общественного транспорта на участке от Соборной площади до Фроловской улицы).

По Крестовой улице:

– на участке дороги от Соборной площади до Стоялой улицы с 00:00 5 августа до 06:00 6 августа;

– на участке дороги от Стоялой улицы до улицы Ломоносова с 06:30 до 22:15.

По улице Свободы:

– на участке дороги от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы с 06:30 до 22:15.

По Стоялой улице:

– на участке дороги от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы с 06:30 до 22:15;

– на участке дороги от Крестовой улицы до улицы Чкалова с 00:00 5 августа до 06:00 6 августа.

По Соборной площади на участке дороги от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная с 06:30 до 22:15.

По Преображенскому переулку на участке дороги от Крестовой улицы до Вознесенского переулка с 06:30 до 22:15.

Временно разрешено будет движение транспортных средств по Большой Казанской улице на участке от Фроловской улицы до Соборной площади с 06:30 до 22:15.

Запрещена остановка транспортных средств:

– по Крестовой улице на участке дороги от улицы Ломоносова до Соборной площади с 00.00 до 06.30.

– по Стоялой улице на участке дороги от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова с 00:00 до 06:30.

– по улице Волжская набережная на участках дороги от улицы Глеба Успенского до улицы Кирова и от улицы Гоголя до Соборной площади с 00:00 до 06:30.

– по Преображенскому переулку на участке дороги от Крестовой улицы до Вознесенского переулка с 00:00 до 06:30.

Стоянки автотранспорта для организаторов и участников праздничных мероприятий:

– с западной стороны дворца спорта «Полёт»;

– у стадиона «Сатурн», со стороны улицы Академика Губкина.