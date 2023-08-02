Мнение: Секретные письма в Мали, урановый Нигер и кобальтовое Конго

1. Американское и британское министерства обороны по ошибке массово слали письма не друг другу, а в африканскую страну Мали (ссылка):



США отправляли конфиденциальную информацию в союзную России африканскую страну Мали из-за случайной опечатки — и эту оплошность допустили не только они.

Должностные лица Министерства обороны Великобритании тоже оправляли электронные письма с секретным сведениями в Мали — причем, из-за той же ошибки. Об этом сообщила газета The Times, в чье распоряжение попали пять электронных писем с британских адресов.

Утверждается, что чиновники Министерства обороны Великобритании допустили опечатку в доменном имени, пытаясь связаться с американскими коллегами (.ml вместо .mil). В результате вместо американских военных письма отправились в Мали.

“Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было по ошибке отправлено на неверный почтовый домен, — сообщил представитель министерства обороны Великобритании. — Мы уверены, что они не содержали сведений, которая могли бы поставить под угрозу операционную безопасность или технические данные”. <…>

Ранее в этом месяце газета Financial Times сообщила, что миллионы электронных писем американских военных случайно попали в Мали. Голландский предприниматель Йоханнес Цуурбир, управлявший доменом электронной почты Мали по контракту, рассказал газете, что последние десять лет безуспешно пытался предупредить США.

А всё почему? Как обычно — из-за американской «исключительности». Вместо того, чтобы пользоваться нормальным страновым доменом, как «ru» для России или «cn» для Китая, американцы расположили свои ведомства прямо в «корне», из-за чего их министерство обороны имеет не домен «mil.us», как должно было бы быть, а домен «mil».

Впрочем, непонимание основ безопасности — это интернациональная проблема. Забавная штука с электронными подписями в России: у нас наконец-то начали вводить доверенности, чтобы владелец фирмы мог не отдавать свой ключ, который позволяет подписывать любые сделки, всем сотрудникам, от менеджеров до бухгалтеров. Теперь можно сделать «машиночитаемую доверенность», чтобы выдать бухгалтеру более слабый ключ, который позволит подавать документы в Налоговую, и больше ничего.

Однако — тут смешное — выдать доверенность самому себе… нельзя. Чиновники отстают от айтишников примерно на 50 лет. Потому что как раз примерно 50 лет назад айтишники поняли, что сидеть постоянно «под рутом» — плохая практика, и что даже если у тебя есть полные права доступа, то над красной кнопкой всё равно должен быть пластиковый колпачок, чтобы случайно её не нажать.

2. Военный переворот в Нигере произошёл в неудачное для Франции время. У французов и так проблемы с атомной отраслью, многие реакторы остановлены из-за поломок. Теперь ещё и замаячила угроза дефицита урана (ссылка 1, ссылка 2):



…военная хунта заявила о прекращении поставок во Францию золота и урана.

Нигер — седьмой по величине экспортёр урана на мировой рынок и основной источник этого сырья для нужд энергетического сектора не только Франции, но и всего Европейского союза (ЕС). Как отмечает Politico, ситуацию значительно осложняет тот факт, что европейские страны пытаются отказаться от поставок урана из России.

В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.

Во Франции, разумеется, уже заявили, что их энергетика не пострадает, что есть другие поставщики. И действительно: крупнейшим добытчиком урана является Казахстан, постсоветские элиты которого поддерживают неприлично тесные связи с Лондоном. Также в списке крупнейших есть, например, Австралия и Канада.

Вместе с тем Нигер был частью Французской империи в Африке, так что французские атомщики наверняка ориентировались именно на него. Я надеюсь, что вернувший себе власть свободный народ Нигера сочтёт правильным нанести французам максимальный ущерб.

3. Страны Африки, в первую очередь Демократическая Республика Конго, богаты не только ураном, но и кобальтом, необходимым для производства столь модных сейчас на Западе электромобилей (ссылка):

Страны Африки обеспечивают 70% глобального производства кобальта – ключевого материала для аккумуляторов. <…>

Если общемировая добыча кобальта в 2022 г. составила 166,2 тыс. тонн, то отдельно в Африке – 117,3 тыс. т, из них 111,3 тыс. т приходилось на Демократическую Республику Конго, а 6 тыс. т – на Мадагаскар, Марокко, Замбию и ЮАР, согласно данным Energy Institute. Аналогичное соотношение характерно для статистики запасов: глобальные запасы кобальта по итогам 2022 г. 8533 тыс. т., из них на долю Африки приходилось 4 421 тыс. т, в том числе 4 000 тыс. т – на ДР Конго.

Если в результате дальнейшей борьбы с неоколониализмом в Африке Запад лишится ключевых материалов для электромобилей, мы в России вряд ли будем об этом особенно сожалеть. В конце концов, безусловным лидером по электромобилям является сейчас Китай, так что прогресс в этой важной для нашего комфорта отрасли даже не замедлится.