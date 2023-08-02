Рупор кремлевской пропаганды: День ВДВ

Очередной день ВДВ в свете войны отлично показывает текущую роль десантуры в войне. Лучшие кадровые бригады ВДВ сейчас по сути выполняют задачи десантно-штурмовых частей на линии фронта, давая неплохие результаты. Возможностей для крупных операций ВДВ на текущий момент нет, но в начале войны они вполне себе были и мы видели проводимые десантные операции.

Поэтому, с моей точки зрения, вопрос о том. нужны или не нужны ВДВ, не стоит. Конечно нужны. Но их безусловно надо адаптировать к современным реалиям на поле боя. Это касается в первую очередь повышения технической оснащенности, повышения удельного веса тяжелой бронетехники, расширения артиллерийских возможностей дивизий ВДВ.

Всех причастных, с праздником!

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