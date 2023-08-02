Мнение: Путин сам себя хоронит

Шампур, на который нанизана РФ

Быть обывателем хорошо – для них каждый день без всякой связи с предшествующим, а память коротка, как у девицы. Поэтому и вооружение всякой там “теробороны” воспринимается основной массой населения без малейшего удивления, просто как еще одна барская забава. Ну подумаешь, что губернаторы будут теперь и еще какими-то там “оборонцами” управлять, вооруженными, в количестве многих батальонов – какая разница? Они ж там все начальство, им виднее…

На деле же у нас на глазах происходит натуральная революция (или, если угодно, контрреволюция) – подрываются самые основы того режима, который Путин сотоварищи любовно, кирпичик к кирпичику, выстраивал все уже скоро четверть века своего правления. Если говорить грубее – режим развинчивает сам себя, последовательно обнуляет свои (весьма сомнительные) достижения на ниве приведения народа на всей территории РФ к полной и безоговорочной покорности.

Люди, конечно, всё запамятовали – но я напомню, тем более, что речь идет буквально об основах существующего в РФ последние 23 года строя власти. Какова ж эта основа – демократия? Народовластие? Спецслужбы?

Нет. Основа нынешнего кремлевского режима – так называемая Силовая Вертикаль. Она пронизывает всё российское общество сверху донизу, и именно она скрепляет в какое-никакое, но единое целое всю Россию и по горизонтали (по всей необъятной территории, невзирая на всякие географические и административные деления), и по вертикали (от ничтожного н.п. в 30 человек до мегаполисов типа Москвы или гигантских регионов типа Якутии или Красноярского края).

Через Силовую Вертикаль обеспечивается покорность прежде всего чиновничества – хребта всей российской государственности. По сути, эта Вертикаль представляет собой своего рода пистолет, приставленный к виску всех – от начальника ЖЭКа до губернатора или даже самого МЭРА СОБЯНИНА. Только наличие Силовой Вертикали обеспечивает российскому презу возможность, к примеру, одним росчерком пера отправлять в отставку ИЗБРАННЫХ глав регионов – и те безропотно в нее уходят, понимая, что в противном случае они покинут свои резиденции в наручниках.

За счет чего достигается сей поразительный эффект? Очевидно, что для того, что Силовая Вертикаль была действительно эффективным инструментом в руках Центра (он же Кремль, он же Путин), она должна быть полностью ВНЕ

а) Закона

б) Демократии (то есть выборов)

в) любых “гражданских” руководителей на всех уровнях.

Какова периодизация “правления Путина”, если принять за главную его задачу – выстраивание Силовой Вертикали? Очень простая: в “нулевые” Путин ее тщательно выстраивал, ломая законодательство и Конституцию, в “десятые” – наслаждался полной покорностью огромной страны, лишенной всякой возможности “рыпнуться”.

Закон

Понятно, что нормальная силовая вертикаль не может работать как инструмент, если у нее все время будут путаться под ногами всякие законники, адвокаты и прочая нечисть (которую все гебисты ненавидят классовой пролетарской ненавистью). Что ж это будет за Вертикаль, если какого-то человечка надо бы посадить и конфисковать у него незаконно нажитое – а человечек будет чуть что бегать в суд, и там какой-то охламон в мантии станет сувать палки в колеса делам государственной важности?!!

Поэтому Вертикаль постарались как можно раньше вывести из-под действия закона (то есть крючкотворов-адвокатов) – самым простым и эффективным способом: через включение в Вертикаль собственно судов. Превратив саму судебную систему тоже в Вертикаль, и взяв ее сверху под контроль – Центр обезопасил себя полностью от сюрпризов с этой стороны, а фраза “я подам в суд” уже лет 20 звучит как веселый анекдот.

Демократия

Демократия, все эти выборы – вторая прямая и явная угроза Силовой Вертикали. Принцип должен быть простой и однозначный: ВСЕ силовики подчиняются ТОЛЬКО Центру! Центру и больше никому вообще! Отсюда две подзадачи:

а) в стране не должно быть никаких “силовиков”, не входящих прямо и непосредственно в Силовую Вертикаль. Или, другими словами, все силовые (т.е. имеющие оружие) структуры должны быть федеральными, то есть подотчетными или министру МВД, или министру МО, или на худой конец министру МЧС; в свою очередь все “силовые министры” подчиняются только президенту, и больше никому (они входят в правительство, но они не подчиняются председателю правительства – вот такая хохма).

б) должности начальников ЛЮБЫХ силовых подразделений не должны и не могут быть выборными! Это – просто альфа и омега всей реальной структуры путинского режима. Население никак и ни при каких обстоятельствах не должно иметь возможностей влиять на СВ (Силовую Вертикаль). Отсюда и

Отрезать местных

в) начальники любых силовых (то есть имеющих оружие) структур и подразделений в любой части необъятной РФ (кроме Чечни) не могут быть в подчинении или вообще хоть как-то зависеть (sic!) от местных выборных начальников.

По пункту в) – вот такая красноречивая деталь: где-то ближе к концу “нулевых”, году так в 2008, по инициативе “Единой России” был принят закон, согласно которому муниципальные и региональные власти (мэры и губернаторы) не только не должны были иметь НИКАКОГО отношения к полиции, армии и любым прочим силовым структурам, но им также законодательно запрещалось… выделять какие-либо деньги на “силовиков” или участвовать в “софинансировании” их. Оперативно были приняты и поправки в Уголовный Кодекс (!), согласно которым любые поползновения “местных” давать деньги полиции (пусть даже уровня “стулья в отделения полиции купить) расцениваются как “нецелевое расходование средств бюджета” и за это полагались (и полагаются) очень неслабые сроки.

И поэтому мы сейчас в РФ имеем (точнее сказать – имели до вчерашнего дня) довольно потешную систему, в рамках которой даже у мэров крупнейших городов, даже у губернаторов больших областей не было в подчинении буквально НИ ОДНОГО “человека с ружьем”. Вообще – ни единого! То есть сама власть путинских мэров и губеров была с самого начала кастрирована и неполноценна. Путинские “технократы” управляли, по сути, только машинами – людей “за них” брала на себя путинская Вертикаль. И это было сделано специально, итогом долгих трудов – “так спокойнее”.

В сущности, эта вся кастрация была произведена не столько из-за недоверия к местному начальству, сколько именно из-за страха перед демократией. Недаром ближе к концу “нулевых”, когда режим возомнил, что отмена выборов губернаторов будет вечной – начали всерьез поговаривать о появлении у Кремля планов предоставить губернаторам заветный контроль над полицией в пределах региона. Это было “безопасным”, если, как мечталось Путину, все равно губернаторов можно было б назначать и снимать одним росчерком пера.

Но потом случилась неприятность 2011-12 гг., Болотные и Сахарова, выборы губернаторов пришлось вернуть – и о планах дать главам регионов контроль над полицией больше уже не вспоминали. Причина понятна: в кукольной “демократии”, выстроенной Путиным себе под ключ, народ не должен был вообще никак влиять на ВЛАСТЬ – на инструменты государственного насилия, т.е. – на вооруженных государевых людей.

И вот – что мы видим в период СВО? Сначала появились т.н. “ЧВК” – силовые подразделения ВНЕ государственных структур, непонятно кому подчиняющиеся. Система почти сразу зашаталась и едва не пошла вразнос – “ничьи” человеки с ружьем едва не выволокли из Кремля самого Путина.

И вот – второй акт демонтажа: в руки “регионалов” они – сами! – отдают настоящие силовые подразделения, по сути – разрешают региональные войска. Это после того, как 15 лет тщательнейшим образом следили, чтоб губернатор компьютер не мог купить в отделение полиции, не дай бог, “приручит” полицаев к себе!

Когда по стране бродят “ничьи” ЧВК, а в регионах формируют местные – белгородские, курские, татарские, башкирские и прочие батальоны – Силовая Вертикаль очень скоро затрещит по швам. А если вынуть этот вертел – что останется скреплять чудовищную РФ, с неработающей выхолощенной демократией, отсутствующей судебной системой и донельзя развращенным полной безнаказанностью чиновничеством?