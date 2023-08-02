 

Синоптики предупредили россиян о сильной жаре в Москве с 3 августа

02.08.2023, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Синоптики предупредили горожан о сильной жаре в Москве и Центральной России. По оценкам экспертов, это продлится с 3 по 7 августа.

Уточняется, что температура поднимается выше 30 градусов. Сотрудники МЧС России попросили жителей и гостей столицы быть осторожными. В пресс-службе столичного МЧС добавили, что такая жаркая погода может быть опасна для здоровья. Рекомендуется пить больше воды, носить головные уборы, избегать перегрева на солнце.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Более 44% россиян никому не дают денег в долг

03.08 / Более 44% россиян никому не дают денег в долг

03.08 / Часть россиян лишают компенсации за неиспользованный отпуск

03.08 / CNBC – Украина испытывает терпение союзников — между Киевом и его сторонниками всё больше разногласий

03.08 / Обозреватель DT – Запад пытается втянуть Индию в свою орбиту, но страна всё ближе к России — Китаю

03.08 / Авиаэксперт: Риск столкновения самолета с птицами выше всего при взлете

03.08 / “Как мило!”: кот решил подружиться с оленем (видео)

02.08 / В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей

02.08 / Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов

02.08 / Эксперт: Путешествовать по России на автобусах с гидами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика