 

В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей

02.08.2023, 23:10, Новости дня
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Гражданин Нигерии совершил преступление в российской столице. Уточняется, что мужчина снимал квартиру у женщины в районе Царицыно.

По данным СМИ, первое время он исправно платил ей за аренду, но позже решил ограбить хозяйку и сбежать из страны. Сообщается, что иностранец вынес из квартиры все самое ценное. Общую сумму ущерба пострадавшая оценила в семь миллионов рублей. Сейчас женщина ищет мужчину и украденные вещи.


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