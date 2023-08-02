Добавляем темный деним, повседневный свитер и высокие сапоги: не прекращаем носить бермуды с приходом осени

Ношение шорт в осенний период кому-то может показаться весьма неожиданным, спорным ходом. Однако стилисты уверяют, что есть много способов включить в осенний гардероб такую их разновидность, как бермуды. Так вы сможете оживить свой гардероб, внеся в него модную изюминку.

Бермуды с гольфами до колена

Начало осени – это возвращение к школьным будням. Чтобы поддержать эту ассоциацию своим нарядом, можно надеть бермуды с длинными белыми гольфами, белой блузкой и лоферами. Гольфы согреют в прохладную погоду, а бермуды будут отлично смотреться на их фоне.

С длинным пальто

Как утверждают эксперты, сочетание длинного пальто с шортами-бермудами – это уникальный образ, характерный для высокой моды. Эти две вещи, контрастируют друг с другом, но это не мешает им эффектно друг друга дополнять. В таком наряде вам будет тепло, и выглядеть вы будете суперстильно.

С высокими сапогами

Так же как и гольфы до колена, высокие сапоги идеально подойдут к шортам-бермудам. Сапоги – это обязательный атрибут осени, но стилисты не видят никаких серьезных причин, чтобы не соединить их с бермудами – любимым трендом лета. Как вариант, можно надеть и ботильоны.

С темным денимом

Бермуды из денима отлично вписываются в осенний гардероб, независимо от того, какому стилю в одежде отдается предпочтение – минималистскому или максималистскому. В холодные месяцы рекомендуется сочетать джинсовые шорты с более темными вещами.

Кожаные бермуды с различным верхом

С приближением осени вполне удачным выбором будут кожаные бермуды. Так вы будете оставаться в тренде и не замерзнете. Такие шорты можно сочетать с самым разным верхом, как легинсы или брюки. Например, со свитерами, блейзерами и топами с длинным рукавом.

С элегантным верхом

Чтобы создать элегантный образ, наденьте однотонные бермуды классического кроя и сочетайте их с другими элегантными вещами. С такими как шикарный блейзер с изящными пуговицами или атласная блузка. Тем самым вы поддержите тренд на на спокойную роскошь.

С повседневными вещами

Как бы нам ни хотелось каждый день создавать неповторимый образ, осень – это все-таки про комфорт. Свитера и толстовки с рисунком удобны в носке, и их легко сочетать с шортами-бермудами.

С максималистским образом

Поскольку шорты-бермуды универсальны, они вписываются в любой стиль. Они подойдут и максималистам, которые могут сочетать их с блузкой с ярким принтом. А можно найти и шорты с принтом, если этого жаждет ваша максималистская душа.

С монохромным луком

С бермудами при желании можно создать отличный монохромный образ, который является подходящим вариантом для любого сезона – и летнего, и осеннего. Удлиненные шорты будут долго служить вам верой и правдой в самых разных ситуациях.