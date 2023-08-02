 

Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов

02.08.2023, 21:50, Новости дня
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Лиза Моряк вышла из декрета и уже принимает участие в съемках сериала “Мендельсон”. Актриса рассказала, с чем связано столь быстрое возвращение в профессию после рождения дочери.

Знаменитость сообщила, что причина кроется во втором сезоне сериала “Жизнь по вызову”, режиссером которого выступил ее супруг Сарик Андреасян. “Смотрите, я родила 19 февраля, а 10 апреля я вышла на съемочную площадку. Это, получается, практически месяц декрета. Я думаю, что это вообще в целом ошибка, что я так рано вышла, потому что мне точно нужно было чуть больше времени на восстановление”, — цитирует актрису Пятый канал.

При этом Моряк, по ее собственному признанию, пережила колоссальный стресс на площадке. Она отметила, что женщина после родов выглядит уже по-другому: есть лишние килограммы, которые уходят в течение трех-пяти месяцев. Кроме того, гормональная перестройка тоже имеет место — она занимает примерно год. “То есть я столкнулась с каким-то серьезным вызовом для себя”, — резюмировала актриса.

На съемочную площадку Лиза Моряк, она уже вышла с любовью к работе. Ее организм достаточно окрепнул после родов.


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